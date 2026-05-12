VÍDEO: Trump mantendrá con Xi una "larga conversación" sobre la guerra en Irán pero descarta necesitar su ayuda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este martes que mantendrá una "larga conversación" sobre Irán con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto reunirse este miércoles y jueves, en un momento en que las conversaciones con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto se encuentran estancadas.

"Vamos a tener una larga conversación al respecto. Para ser sincero, creo que (Xi) se ha portado relativamente bien. Si nos fijamos en el bloqueo (de Ormuz), no hay ningún problema. Obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema y ha sido un amigo mío. Es alguien con quien me llevo bien", ha señalado en declaraciones a la prensa, antes de augurar que "van a pasar cosas buenas" en su encuentro con el mandatario chino.

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Preguntado por las 'líneas rojas' que harían terminar con el alto el fuego --alcanzado a principios de abril y extendido posteriormente de forma indefinida por el propio Trump--, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que lo pensará "durante el vuelo" a Pekín. "Lo seguiremos pensando durante un tiempo", ha dicho, antes de reiterar la "contundende" derrota de Estados Unidos sobre el Ejército iraní.

El magnate, que ha vuelto a defender que las autoridades iraníes "no tendrán un arma nuclear, lo saben (y) lo han aceptado", ha restado posteriormente importancia a las conversaciones con su par chino, rechazando que necesite la intervención de Xi para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

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"No creo que necesitemos ayuda con Irán. Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos de forma pacífica o de cualquier otra manera. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Todos y cada uno de los elementos de su maquinaria bélica han desaparecido. (...) Vamos a ganar. Lo mires como lo mires", ha asegurado.

Posteriormente, ha acusado de "traición" a los medios estadounidenses "que dicen que el enemigo iraní está ganando militarmente". "Eso es prácticamente una traición, ya que se trata de una afirmación tan falsa, e incluso absurda. ¡Están y apoyando al enemigo!", ha asegurado en sus redes sociales.

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"Lo único que consiguen es dar a Irán falsas esperanzas cuando no debería haber ninguna. Son unos cobardes estadounidenses que están en contra de nuestro país", ha agregado antes de reiterar sus supuestos éxitos militares contra el país asiático. "Solo los perdedores, los ingratos y los necios son capaces de argumentar en contra de Estados Unidos", ha manifestado.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha cargado contra la Administración Trump asegurando que su "enfoque expansionista, su retórica amenazante y provocadora, y su falta de buena voluntad y sinceridad" están obstaculizando los esfuerzos para poner fin al conflicto y llegar a un acuerdo.

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Lo ha dicho durante un encuentro con el viceminitro de Exteriores de Noruega, Andreas Motzfeldt Kravik, quien se encuentra en Teherán para mantener consultas con las autoridades del país asiático. Araqchi ha recordado ante el dirigente noruego que "la causa principal y el origen de la situación actual en el estrecho de Ormuz es" la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero contra territorio iraní, además de "sus posteriores y repetidas violaciones del alto el fuego" alcanzado a principios de abril.

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