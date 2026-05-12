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La UPNA y el centro universitario UNIFIO (Brasil) colaborarán en proyectos de carácter académico, científico y cultural

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La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (UNIFIO), situado en Brasil, han firmado un acuerdo marco de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos de carácter académico, científico y cultural. Los firmantes del texto fueron el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, y la rectora del citado centro, Glaucia Hellen Librelato Gonçalves, quien acudió a la UPNA acompañada de una delegación de su universidad en el marco de una visita institucional.

La visita se inscribe en el interés académico e institucional de promover una mayor aproximación entre ambas universidades, con miras al fortalecimiento del diálogo interuniversitario, al intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones científicas en materias de interés común, así como al afianzamiento de vínculos orientados a futuras iniciativas conjuntas en los ámbitos de la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la cooperación académica internacional, ha informado la UPNA.

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La delegación brasileña se componía, además de por la rectora, por Gilson Aparecido Castadelli (vicerrector); Luís Fernando Quinteiro de Souza, coordinador y profesor del Grado en Derecho; y Lucas Trevizani Rasmussen, profesor del Curso de Biomedicina del Centro Universitário de Ourinhos (UNIFIO) e investigador responsable del núcleo de investigación de la institución. Por parte de la UPNA, estuvieron también presentes la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, y el catedrático de Filosofía del Derecho Javier Blázquez Ruiz.

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