Plataforma educativa de EEUU negocia con hackers y recupera datos robados de 9.000 centros

Washington, 12 may (EFE).- La plataforma educativa digital de Estados Unidos Canvas anunció que recuperó los datos robados a 9.000 escuelas de todo el país, la semana pasada, por medio de una negociación con los supuestos responsables del ataque cibernético, que habían amenazado con publicar la información si no obtenían un rescate antes de este martes.

Por medio de un comunicado, Instructure, la empresa propietaria de Canvas, dijo que acordaron con los hackers que irrumpieron su sistema que devolverían los datos robados, así como pruebas digitales de que no existían copias.

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La desarrolladora evitó dar detalles sobre si se realizó algún pago a los atacantes cibernéticos que afectaron a casi 9.000 escuelas y 275 millones de personas por la filtración de datos.

Según declaró Steve Proud, director de seguridad informática de Instructure, a principios de este mes a medios locales, la filtración de datos afectó a los números de identificación de los estudiantes, sus direcciones de correo electrónico, nombres y mensajes en la plataforma Canvas.

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"Si bien nunca existe una certeza absoluta al tratar con ciberdelincuentes, creemos que era importante tomar todas las medidas a nuestro alcance para brindar a los clientes mayor tranquilidad, en la medida de lo posible", detalló la compañía Instructure en su comunicado.

Canvas es una de las plataformas educativas digitales más utilizadas en Estados Unidos que utilizan miles de escuelas y universidades para gestionar clases, tareas, calificaciones y exámenes en línea.

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Instructure, la empresa matriz envuelta en el ciberataque, asegura en su sitio web que la plataforma presta servicio a más de 40 millones de usuarios y más de 8.000 instituciones educativas en más de 100 países.

En 2025, se registraron 130 ataques cibernéticos contra instituciones educativas de Estados Unidos, entre universidades, distritos escolares y plataformas digitales, de acuerdo con un informe de la firma de ciberseguridad Comparitech. EFE

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