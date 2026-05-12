El siguiente paso de la IA en Android se llama Gemini Intelligence: llega al móvil la automatización con agentes

Google ha anunciado un salto en el uso de la inteligencia artificial en el 'smartphone' con 'Gemini Intelligence', un sistema para los dispositivos Android más avanzados que introducirá la automatización de tareas con agentes.

A ejemplo de lo que hizo el año pasado, Google ha dedicado un evento a Android previo a la celebración de su conferencia anual de desarrolladores Google I/O, para centrarse en las novedades de su sistema operativo.

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En él, ha anunciado la evolución de Android como sistema operativo a sistema inteligente. Bajo el nombre de 'Gemini Intelligence' Google introduce un nuevo sistema centrado en la inteligencia artificial y los agentes que aprenden del usuario y hacen cosas por él.

Gemini trabaja de forma autónoma en segundo plano a partir de una petición para reservar en una clase de 'fitness', pedir cita o comprar entradas. Gemini aprovecha sus capacidades multimodales, incluida la inteligencia visual para, por ejemplo, para añadir los elementos de una lista de la compra en el carrito para hacer un pedido.

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En esta experiencia de agentes, el usuario solo interviene para confirmar el trabajo que ha realizado la IA. Google ha matizado que esta automatización de tareas solo se activa cuando el usuario lo solicita y dentro de las aplicaciones donde está disponible.

La compañía tecnológica también está trabajando en una interfaz de usuario generativa dentro de 'Gemini Intelligence', que primero llegará a la pantalla de inicio, donde se podrán crear 'widgets' con la ayuda de Gemini a partir de una descripción de lo que necesite el usuario.

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La experiencia de 'Gemini Intelligence' mantiene el lenguaje de diseño Material 3 Expressive y se ha diseñado para los dispositivos Android más avanzados. Llegarán a lo largo del año de manera progresiva, empezando por los dispositivos Samsung Galaxy y Google Pixel compatibles este verano.

EXPERIENCIA MEJORADA CON GEMINI

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Gemini también mejorará próximamente la experiencia de los usuarios de Android en el navegador Chrome, donde ayudará a rellenar formularios, haciendo uso de la 'Inteligencia personal' que lo conecta con otros servicios de Google.

Con 'Inteligencia personal', Gemini también podrá organizar la información que busca el usuario y enviarla en las aplicaciones de Google. Por ejemplo, enviar la fecha de una evento a calendario o la lista de la compra a Keep.

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Gemini también actuará como un asistente personal de navegación, al que el usuario podrá preguntar sobre la página web que está viendo, para obtener un resumen de un artículo o explicaciones de temas complejos. Y con nano banana, se podrán crear contenidos visuales a partir de los que se ve en la web.

En Android, además, Chrome tendrá disponible la navegación autónoma, para que haga taras por sí solo con aplicaciones compatibles. Esta función requiere que el usuario confirme la realización de tareas sensibles, como hacer una compra o publicar en redes sociales.

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La IA de Google también transcribirá con claridad los mensajes de texto, sin palabras ni sonidos de relleno con una nueva función de Gboard llamada 'Rambler', en Android. Esta novedad forma parte de Gemini Intelligence, y comprende el lenguaje natural del usuario y se adapta al contexto multilingüe.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

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Google ha incidido en la seguridad y la privacidad de 'Gemini Intelligence', que se fundamenta sobre tres pilares: control explícito del usuario, protección integral de los datos y transparencia operacional; y que abarcan todas las características y acciones del sistema inteligente.

En este sentido, el usuario puede decidir las características que quiere activar y las que no, incluso deshabilitar todas las funciones de IA. Además de ordenar la acción a Gemini, también debe confirmar en caso de se trate de una compra y tiene control sobre los datos que se comparten con las aplicaciones o el propio Gemini.

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Google también ha indicado que 'Gemini Intelligence' protege los datos independientemente de que se proceden en el dispositivo o en la nube, con tecnologías como Private Compute Core y Private AI Compute, y protecciones como KVM.

Asimismo, se han incorporado salvaguardias adicionales para abordar amenazas propias de los modelos de lenguaje y los agentes, como la inyección de instrucciones o 'prompt injection'.

A ello se une la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de lo que hace el agente y de los datos que gestiona. Próximamente se complementará con un historial que recogerá su actividad en las últimas 24 horas.

Google también ha indicado que "las partes clave" de 'Gemini Intelligence' cuenta con una arquitectura de código abierto, binaria transparente y auditada por expertos externos.