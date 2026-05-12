Irak anuncia "control" de zona desértica tras informe sobre supuesta base secreta israelí

Bagdad, 12 may (EFE).- El Ministerio de Defensa iraquí anunció este martes el "control y total vigilancia" de las fuerzas iraquíes sobre una zona desértica del oeste del país árabe tras recientes informes sobre el supuesto establecimiento por Israel de una base militar secreta en esa región, fronteriza con Arabia Saudí y Jordania.

La mañana de este martes, el Ejército iraquí informó de una operación militar de "imposición de la soberanía" en el desierto de Nayaf y Karbalá, a unos 200 kilómetros al sur de Bagdad, así como la vecina región Al Nukhaib.

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En un comunicado, Defensa aseguró posteriormente que durante la visita de altos mandos militares y de seguridad "confirmaron que el desierto de Nayaf está bajo el control y la vigilancia total de las fuerzas iraquíes, y que todas las áreas están protegidas de acuerdo con los planes militares y de inteligencia establecidos".

Asimismo, subrayaron "que no existen actividades ni instalaciones militares no identificadas, contrariamente a lo que han difundido algunos medios de comunicación".

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El operativo se produce pocos días después de que el periódico estadounidense The Wall Street Journal revelara la presencia de una fuerza israelí en una base secreta en el desierto de Nayaf, donde se produjo un enfrentamiento en el que murió un soldado iraquí.

El ministerio insistió en que los altos mandos militares "observaron de primera mano el despliegue de las fuerzas de seguridad y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en el desierto".

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"Esto forma parte de los esfuerzos continuos para proteger las zonas desérticas y prevenir cualquier violación de la seguridad o intento de explotar rumores para incitar a la opinión pública", añadió el comunicado.

En marzo de 2026, tropas iraquíes que investigaban actividad inusual en el desierto de Nayaf, reportada por un pastor local, fueron atacadas por la fuerza israelí en la zona y se produjo un enfrentamiento en el que murió un soldado iraquí y otros dos resultaron heridos.

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Israel ha mantenido un silencio institucional al respecto y su Ejército ha evitado hacer comentarios directos sobre las recientes revelaciones de The Wall Street Journal. EFE