El Senado aprueba a Kevin Warsh como gobernador de la Fed, previo a su votación como presidente

Washington, 12 may (EFE).- El Senado estadounidense aprobó este martes a Kevin Warsh, candidato nominado por el mandatario Donald Trump para presidir a la Reserva Federal (Fed), como nuevo gobernador del emisor de EE.UU., paso previo a su votación como presidente de la entidad.

Con 51 votos a favor y 45 en contra, Warsh fue elegido hoy para un mandato de catorce años como uno de los siete miembros de la junta de gobernadores, antes de que su candidatura a presidente del banco central sea sometida a elección, previsiblemente el miércoles.

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El economista de 56 años solo necesita una mayoría simple para ser nombrado presidente de la Fed, una meta alcanzable para los republicanos, que ostentan 53 de los 100 asientos en el hemiciclo.

El senador demócrata por Pensilvania John Fetterman ha mostrado su intención de apoyar a Warsh, lo que incrementa las posibilidades de que resulte elegido.

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Trump nominó en enero pasado a Warsh para sustituir a Jerome Powell, actual presidente del banco central y quien abandonará el cargo este viernes.

La votación final llega después de meses de presión por parte del jefe de Estado para que el máximo representante de la Reserva Federal rebaje los tipos de interés.

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Powell, de 74 años, dejará su cargo este 15 de mayo, pero permanecerá como miembro de la junta de gobernadores al menos hasta que la investigación interna que adelanta la propia Fed, por solicitud de Trump, "concluya de manera definitiva y transparente".

La actual junta de gobernadores -en la que permanece Powell por el momento- y el resto de miembros de la Comisión Federal de Mercado Abierto (FOMC) con derecho a voto no se ha mostrado proclive a abaratar pronto el precio del dinero en EE.UU., con la inflación aún en torno a un 3 % y con el incremento de los precios de los combustibles a raíz de la guerra contra Irán.

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