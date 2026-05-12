El Parlamento de Venezuela aprueba una reforma que aumenta a 32 los miembros del Tribunal Supremo

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes una reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aumenta el número de sus miembros de 20 a un total de 32.

El Parlamento ha aprobado por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, que pretende fortalecer el Poder Judicial venezolano, tras un segundo debate en la cámara presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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Los diputados han acordado, durante una sesión retransmitida por el canal ANTV, que la Sala Constitucional del TSJ tenga siete miembros, mientras que el resto están compuestas por cinco.

La Asamblea Nacional nombró a mediados de abril la comisión prelimiar de diputados encargada de designar al Comité de Postulaciones Judiciales que, a su vez, debe elegir a los nuevos magistrados del TSJ.

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El grupo lo preside el militar retirado Giuseppe Alessandrello, diputado del oificialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que ha generado críticas por parte de sectores opositores y ONG ante la falta de renovación, teniendo en cuenta que además esta misma semana ha sido reelegida para presidir el TSJ Caryslia Beatriz Rodríguez.

Cabe recordar que la magistrada avaló la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras las elecciones de julio de 2024, pese a los cuestionamientos de la oposición y de gran parte de la comunidad internacional, que pidieron la publicación de las actas electorales.

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