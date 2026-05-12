Muere el exjugador de la NBA Jason Collins a los 47 años por un cáncer cerebral

El estadounidense Jason Collins, exjugador de New Jersey Nets y Atlanta Hawks, entre otros, y el primer deportista de la NBA en declararse abiertamente homosexual, ha fallecido este martes a los 47 años por un cáncer cerebral que le fue diagnosticado el año pasado, ha confirmado su familia en un comunicado.

"Nos rompe el corazón compartir que Jason Collins, nuestro amado marido, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma. Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron y para aquellos que lo admiraron desde lejos. Estamos agradecidos por la avalancha de amor y oraciones durante los últimos ocho meses, y por la atención médica excepcional que Jason recibió de sus médicos y enfermeras. Nuestra familia lo extrañará profundamente", señaló su familia.

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Collins desveló en noviembre de 2025 que le habían diagnosticado glioblastoma en etapa 4, una de las formas más letales de cáncer cerebral. Recibió un tratamiento experimental en Singapur, pero recientemente reapareció el cáncer y este martes falleció en su casa.

Collins se retiró en 2014 tras una carrera de 13 años en la liga norteamericana en la que pasó por New Jersey Nets (2001-2008), Memphis Grizzlies (2008), Minnesota Timberwolves (2008-2009), Atlanta Hawks (2009-2012), Boston Celtics (2012-2013), Washington Wizards (2013) y Brooklyn Nets (2014).

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En 2013, desveló su homosexualidad en un artículo de portada de Sports Illustrated, convirtiéndose en el primer deportista abiertamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas de Norteamérica.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, destacó que "el impacto e influencia de Jason Collins se extendieron mucho más allá del baloncesto". "Ayudó a hacer que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general fueran más inclusivas y acogedoras para las generaciones futuras. Ejemplificó un liderazgo y profesionalismo excepcionales a lo largo de su carrera de 13 años en la NBA y en su dedicado trabajo como embajador de NBA Cares", apuntó.

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"Jason será recordado no solo por romper barreras, sino también por la amabilidad y humanidad que definieron su vida y tocaron a tantas otras personas. En nombre de la NBA, envío mis más sentidas condolencias a Brunson, esposo de Jason, y a su familia, amigos y colegas en todas nuestras ligas", concluyó.