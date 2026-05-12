El ministro iraní de Exteriores participará en la reunión de los BRICS en la India

Teherán, 12 may (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, participará en la reunión de cancilleres del grupo de los BRICSS en la India el jueves y el viernes, en el primer encuentro presencial de alto nivel del grupo entre Teherán y sus algunos de sus vecinos tras el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

"El ministro de Asuntos Exteriores de Irán @araghchi viajará a Nueva Delhi para asistir a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del BRICS”, informó el Gobierno iraní.

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Teherán indicó que está previsto que Araqchí se reúna con su homólogo indio S. Jaishankar y otros cancilleres para “debatir sobre la estabilidad regional, la cooperación multilateral y la resiliencia económica”.

A la cita asistirán los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov; Brasil, Mauro Vieira; Egipto, Badr Abdelatty; Sudáfrica, Ronald Lamola, y, por primera vez desde su incorporación, de Indonesia, Sugiono.

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También se prevé la presencia de altos representantes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, países que Irán ha atacado durante la guerra con Estados Unidos e Israel que comenzó el 28 de febrero.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, se ausentará de las sesiones por la coincidencia de fechas con la cumbre bilateral entre el presidente de su país, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, en Pekín.

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Las diferencias entre Teherán y Abu Dabi sobre el conflicto en Oriente Medio ya bloquearon el consenso en la reunión preparatoria de viceministros y enviados especiales del pasado 26 de abril, que concluyó sin una declaración conjunta.

La cita de esta semana, que se prolongará hasta el viernes, sentará las bases técnicas de la próxima Cumbre de Líderes de los BRICS, que acogerá Nueva Delhi en septiembre. EFE

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