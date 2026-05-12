El exmeta Kameni ficha por equipo de la tercera categoría para ayudar al desarrollo

Málaga (España), 12 may (EFE).- El exportero internacional camerunés Carlos Kameni, de 42 años, se ha incorporado al Juventud Torremolinos CF, que milita en la Primera Federación -la tercera categoría del fútbol español- para liderar un nueva área centrada en el bienestar y el desarrollo integral del futbolista, informó el club malagueño.

Kameni, nacido en Duala (Camerún) y afincado en Málaga, inicia así una nueva etapa profesional tras una larga carrera en la que se proclamó campeón olímpico con su selección en los Juegos de Sidney 2000 y de la Copa Africana en Mali 2002, y destacó en Francia en Le Havre y Saint-Étienne (2000-2004) antes de rendir a un gran nivel en el Espanyol (2004-12) y el Málaga (2012-17).

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Con su incorporación, indicó en un comunicado el Juventud de Torremolinos, este club de la Costa del Sol "apuesta por un modelo que va más allá del rendimiento físico y táctico, poniendo el foco también en el equilibrio mental, emocional y personal de cada jugador".

También destaca que "este nuevo departamento nace con el objetivo de acompañar al futbolista en su día a día, facilitando su adaptación, potenciando su rendimiento y ayudándole a alcanzar su mejor versión tanto dentro como fuera del terreno de juego".

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El Juventud Torremolinos afirmó que la labor de Kameni "estará enfocada en el seguimiento individual de los jugadores, el apoyo en procesos de adaptación, especialmente en jóvenes, extranjeros o recién incorporados, así como en el trabajo sobre aspectos clave como la confianza, la motivación, la gestión de la presión o la estabilidad emocional".

"Además, ejercerá un papel fundamental en la mejora del ambiente del vestuario y en la conexión entre plantilla, cuerpo técnico y club", concluyó.

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Tras su paso por Francia y la Primera División española, Carlos Kameni jugó posteriormente en el Fenerbahçe turco (2017-19), Arta/Solar 7 de Yibuti (2021-22), Santa Coloma de Andorra (2022-23) y el equipo malagueño del Antequera (2023-24). EFE

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