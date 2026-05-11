Temas del día de EFE Internacional del 11 de mayo (02:00 GMT)

DESTACADOS

HANTAVIRUS CRUCERO

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Tenerife/Ginebra/Bruselas - La evacuación del barco MV Hondius, fondeado este domingo en el puerto canario de Granadilla tras sufrir un brote de hantavirus, concluirá este lunes con la repatriación de pasajeros y tripulantes a sus países, donde serán aislados y sometidos a pruebas diagnósticas.

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IRÁN GUERRA

Washington/Teherán - La resolución de la guerra en el golfo Pérsico parece aplazarse después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara de "inaceptable" la respuesta iraní a su plan de paz, sin que haya trascendido oficialmente el contenido de ninguno de los intercambios.

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VENEZUELA GUYANA

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La Haya - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Países Bajos para asistir a la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Venezuela y Guyana expresan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo.

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TRUMP TIROTEO

Washington.- Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, comparece en otra vista preliminar ante un tribunal federal en Washington, mientras permanece en prisión preventiva sin fianza en lo que avanza el proceso judicial en su contra.

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BOLIVIA JUSTICIA

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Tarija (Bolivia).- Inicia el juicio oral contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, en un proceso vinculado a su presunta relación con una menor de edad con la que tuvo una hija en 2016, cuando aún era gobernante, en un tribunal del sur del país.

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FESTIVAL CANNES

Cannes - Cannes ultima los preparativos para extender la alfombra roja de la edición 79 de su festival de cine y el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, ofrece una rueda de prensa en vísperas de la gala inaugural, en la que se entregará una Palma de Oro de Honor al director Peter Jackson.

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ADEMÁS

VENEZUELA ECONOMÍA | Caracas.- Representantes de fondos de capital, de instituciones financieras, emprendedores globales y tomadores de decisión de política pública participan del 11 al 13 de mayo en el primer Venezuela Tech Week, en el que se buscará atraer capitales europeos, en particular españoles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

OCDE COMERCIO | París - La OCDE presenta un instrumento que reúne datos en línea de movimientos de barcos para supervisar interrupciones en el comercio de materias primas, con atención particular a las rutas de mayor riesgo, como el estrecho de Ormuz. (Texto)

BOLIVIA MINERÍA | La Paz - El Gobierno de Bolivia ofrecerá a los inversores extranjeros en minería contratos con estabilidad de al menos veinte años y una reducción del impuesto a las utilidades, con el objetivo de atraer capitales para explotar la riqueza minera del país, similar a la de Chile y Perú, aunque mucho menos desarrollada, afirmó a EFE el ministro del sector, Marco Antonio Calderón de la Barca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO DESAPARECIDOS | Ciudad de México .- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de desapariciones en México que documenta la magnitud y persistencia de las desapariciones en el país, identifican patrones estructurales y analiza los desafíos que enfrentan las autoridades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

DESPLAZAMIENTO INTERNO | Ginebra - El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) publica su informe anual sobre el número de personas que tuvieron que dejar sus hogares en 2025 debido a la violencia, el conflicto y las catástrofes naturales en todo el mundo. (Texto)

FÚTBOL MUNDIAL 2026 | Ciudad de México - A un mes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, México padece su rol secundario ante Estados Unidos y las constantes presiones con el presidente Donald Trump que en cada oportunidad señala al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Washington.- EEUU COREA DEL SUR.- El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, se reúne con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en Washington, para discutir el desarrollo de submarinos surcoreanos de propulsión nuclear con apoyo de EE.UU. y la transferencia del control operativo en tiempos de guerra (OPCON), de Estados Unidos a Corea del Sur.

Nueva York.- PNUD DEMOCRACIA.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica este lunes el informe sobre Democracia y Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS FMI.- El presidente de Honduras, Nasry ´Tito´Asfura, se reunirá con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación económica del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Quito.- ECUADOR MORENO.- Inicia el juicio del caso Sinohydro, en el que el expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) está acusado de cohecho por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro cuando era vicepresidente de Rafael Correa y por el que la Fiscalía estima que él y su familia habrían recibido más de un millón de dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires - MARADONA JUICIO - Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Sao Paulo.- TELEFÓNICA BRASIL RESULTADOS.- La filial brasileña de la teleco española Telefónica presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal brasileña Petrobras presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- NATURA RESULTADOS.- El gigante del sector cosméticos Natura presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Europa

Bruselas.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten en un Consejo la situación en Oriente Medio y las repercusiones de la guerra de Irán en toda la región, el apoyo a Ucrania frente a Rusia y las relaciones con los países de los Balcanes Occidentales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE SIRIA.- La Unión Europea y Siria celebran su primer diálogo político de alto nivel en Bruselas, copresidido por la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Gobierno de transición sirio, Asaad Hassan al-Shaibani.

17:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA SINDICATOS.- La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, y el copresidente del Partido Socialdemócrata y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, intervienen en Berlín en el 23º congreso de la Federación Alemana de Sindicatos (DGB). Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- Reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos.

Ginebra.- DESPLAZAMIENTO INTERNO.- El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) publica su informe anual sobre el número de personas que tuvieron que dejar sus hogares en 2025 debido a la violencia, el conflicto y las catástrofes naturales en todo el mundo. (Texto)

Estambul.- TURQUÍA OPOSICIÓN.- Comienza en la prisión de Silivri el juicio por cargos de "espionaje" contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva y suspendido del cargo desde marzo de 2025, así como otras tres acusados, por supuestamente haber vendido datos de ciudadanos a través de una aplicación móvil.

Moscú.- KAZAJISTÁN BRASIL.- El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, efectúa una visita a Kazajistán.

Vilna.- UCRANIA GUERRA.- El comisario de Defensa europeo Andris Kubilius participa en un debate sobre la defensa del flanco este de la OTAN.

14:30 GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ofrece una rueda de prensa en vísperas de la gala inaugural de la edición 79 del prestigioso certamen cinematográfico francés. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La alarma sobre los riesgos de ciberseguridad que plantea Mythos, el más avanzado modelo de inteligencia artificial de Anthropic, ha llevado a la Unión Europea a acelerar sus preparativos frente a esas amenazas y ha abierto el debate sobre hasta qué punto está equipada para minimizarlas. (Texto)

10:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO ARTE.- Exposición de pintura 'Isabel I: Reina y corte' Philip Mould & Co (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- París.- FRANCIA SARKOZY.- La fiscalía presenta a partir de hoy y hasta el miércoles su requisitoria contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy y otros nueve acusados ​​en el juicio de apelación por la supuesta financiación libia de su victoriosa campaña presidencial de 2007. (Texto)

08:45 GMT.- Schwedt.- UCRANIA GUERRA.- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, visita la refinería PCK Raffinerie en la ciudad de Schwedt, a la que Rusia ha dejado de suministrar a principios de mes petróleo kazajo a través del oleoducto Druzhba. (Texto)

07:45 GMT.- Varsovia.- POLONIA ESPAÑA.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, intervienen en el Senado polaco con motivo del IX Foro Parlamentario Hispano-Polaco en Varsovia, junto a sus respectivos homólogos, Małgorzata Kidawa-Błońska,y Włodzimierz Czarzasty.

07:30 GMT.- Bruselas.- UE EDUCACION.- Los titulares de Educación y Juventud de la UE se reúnen en Bruselas para avanzar en el diseño del futuro Erasmus+ 2028-2034 y debatir el papel de la inteligencia artificial en la educación.

06:00 GMT.- Estambul.- TURQUÍA BÉLGICA.- La reina Mathilde de Bélgica se reúne en Estambul con el ministro de Comercio turco, Ömer Bolat, en el marco de una visita de una Comisión Económica que dura del 10 al 14 de mayo y en la que también se prevé un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y en la que participan varios ministros belgas y centenares de empresarios.

Oriente Medio

Hesa Shebshir.- EGIPTO APICULTURA.- Al pueblo egipcio de Hesa Shebshir se le conoce como la "tierra del Corán y la miel", a lo que se podría añadir del "pleno empleo", pues así lleva siendo desde que sus habitantes comenzaron a criar abejas por entretenimiento, sin imaginar que acabarían condicionando toda la actividad productiva del lugar desde hace ya más de 80 años. Por Ali Mustafa (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

10:00 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA ONU.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ofrece una rueda de prensa en Nairobi en la que abordará temas como los conflictos en la RD del Congo y Sudán, el impacto de la guerra de Irán en las economías africanas o la arquitectura financiera internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nairobi.- CUMBRE ÁFRICA FRANCIA.- Los presidentes de Kenia, William Ruto, y Francia, Emmanuel Macron, participan en el foro de negocios "África Adelante: inspirar y conectar", que precede a la Cumbre África Adelante entre África y Francia del 12 de mayo, a la que asistirán jefes de Estado y Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Harare.- GUINEA ECUATORIAL ZIMBABUE.- El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, llega a Zimbabue para una visita de Estado en la que se reunirá con su homólogo zimbabuense, Emmerson Mnangagwa.

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ACTIVISTA.- Nueva audiencia en el caso del activista panafricanista de Benín Kémi Séba, reclamado en ese país africano por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado día 16 en la capital de Sudáfrica, Pretoria.

Asia

Nueva Delhi.- INDIA CHILE.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, visita la India del 11 al 14 de mayo, acompañado de una delegación de alto nivel del Gobierno chileno y empresarios, justo cuando discute con Nueva Delhi los detalles de un próximo tratado comercial CEPA.

Seúl.- COREA DEL SUR ESPAÑA.- Korea Foundation (KF), una de las principales organizaciones promotoras de Corea del Sur, quiere convertir al mundo hispanohablante en uno de los ejes de su nueva estrategia internacional, afirmó a EFE su presidente, Song Guido, en el marco de su visita del 11 al 14 de mayo a España, que incluye una conferencia en el Real Instituto Elcano. (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- El influyente ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra sale en libertad condicional después de cumplir ocho meses de una condena de un año de prisión por corrupción.

Manila.- FILIPINAS PARAGUAY.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, hace su primera visita oficial a Filipinas para reunirse con su homólogo del país asiático, Ferdinand Marcos Jr.

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de abril de la inflación, que el mes anterior había subido un 1 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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