Las Valkyries y las Liberty firman el pleno, Caitlin Clark cae ante Bueckers

Chicago (EE.UU.), 10 may (EFE).- Las Golden State Valkyries comenzaron de la mejor forma la temporada 2026 de la WNBA, con dos victorias de dos en el primer fin de semana de competición, mientras que Caitlin Clark perdió el duelo particular con Paige Bueckers en el Indiana Fever-Dallas Wings.

El gran partido del fin de semana de la WNBA midió a dos de las jugadoras más representativas de la liga, Clark y Bueckers, ambas elegidas con el número uno en los drafts de 2024 y 2025, respectivamente.

PUBLICIDAD

Las Wings ganaron en Indiana por 107-104. Tanto Clark como Bueckers anotaron 20 puntos y la primera superó los 1.000 puntos en su carrera en la WNBA.

Las Valkyries sumaron triunfos por 91-80 contra las Seattle Storm y 95-79 este domingo contra las Phoenix Mercury.

PUBLICIDAD

También iniciaron con dos victorias las Liberty de Breanna Stewart, que doblegaron 98-93 a las Washington Mystics en la prórroga tras debutar con 106-75 a las Connecticut Sun.

La francesa Marine Johannes y Breanna Stewart lideraron a las neoyorquinas con 25 y 23 puntos respectivamente.

PUBLICIDAD

El primer fin de semana de competición vio además el debut de la mexicana Gabriela Jáquez con las Chicago Sky.

Jáquez, hermana del jugador de los Miami Heat Jaime Jáquez, fue elegida con el número cinco absoluto en el último draft de la WNBA por las Sky.

PUBLICIDAD

La mexicana sumó además dos asistencias y dos robos en su primer partido oficial con la franquicia de Chicago, en la que la brasileña Kamilla Cardoso dominó con 22 puntos y catorce rebotes.

Se estrenó con diez puntos y siete rebotes en la victoria 98-83 de las Chicago Sky en el campo de las Portland Fire, equipo debutante en esta campaña. EFE

PUBLICIDAD