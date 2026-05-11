Un muerto y dos heridos en un tiroteo tras campeonato interprovincial de fútbol en Bolivia

La Paz, 10 may (EFE).- La Fiscalía General de Bolivia informó este domingo que investiga un tiroteo ocurrido tras disputarse la final de un campeonato interprovincial de fútbol en una localidad rural de la región andina de Oruro, que dejó un fallecido y dos heridos.

El suceso ocurrió el sábado, en la plaza principal de la localidad de Qaqachaca, en la provincia Avaroa, indicó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

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"Estamos realizando los actuados investigativos correspondientes para dar con los autores de este lamentable hecho de sangre que cobró la vida de una persona y dejó a otras dos hospitalizadas", señaló Morales, citado en el comunicado.

El fallecido es un hombre de 31 años y los heridos son otro hombre de 24 años y una mujer de 30, todos afectados por disparos de armas de fuego.

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Morales mencionó que "es importante" la coordinación con las autoridades indígenas del lugar "para avanzar en las investigaciones y lograr que este hecho no quede en la impunidad".

Según el fiscal, los familiares de las víctimas y los lugareños "no permitieron el traslado de la víctima a la morgue" de la ciudad de Oruro, la capital de la región homónima, "para la autopsia médico legal del cuerpo", con el argumento de que "debían ser sus autoridades quienes verifiquen que sí se suscitó el hecho para su colaboración".

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La información preliminar indica que tras concluir el partido de fútbol, los jugadores y "acompañantes" se reunieron en la plaza de Qaqachaca "para compartir bebidas alcohólicas, momento en el que varias personas armadas realizaron disparos en contra de las víctimas para posteriormente darse a la fuga", señaló la Fiscalía de Oruro.

Uno de los heridos fue ingresado al quirófano para una cirugía y la mujer fue trasladada "de emergencia" a una clínica en Oruro por la gravedad de sus heridas, agregó el Ministerio Público. EFE

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