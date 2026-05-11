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Joachim Löw ve "bastante improbable" recibir una oferta de un banquillo que "realmente" le atraiga

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El exseleccionador de Alemania Joachim Löw considera "bastante improbable" que salga de su retiro y acepte un puesto en otro equipo que "realmente" le atraiga, después de no entrenar desde que dejara su cargo en la 'Mannschaft' en 2021.

"Hasta ahora, no he sentido esa pasión interior ante las ofertas", declaró Löw este lunes durante la entrega del trofeo de la Copa de Alemania en Berlín al Stuttgart, equipo del que es embajador y que entrenó de 1996 a 1998.

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El entrenador señaló que lleva unos años alejado del fútbol y que no sabe si tendría la energía necesaria para dirigir un equipo. "Quizá reciba una oferta que realmente me atraiga. Pero creo que es bastante improbable", valoró el campeón del mundo con Alemania en 2014. Recientemente, hubo informaciones que apuntaban a que Löw podría hacerse cargo de la selección de Ghana, unos rumores que él mismo desmintió.

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