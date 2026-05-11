Israel confirma la muerte de un reservista en combates en la frontera con Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este lunes la muerte de uno de sus efectivos, en medio de combates acaecidos cerca de la frontera con Líbano, sin dar más detalles al respecto.

El fallecido se trataba del suboficial reservista Alexander Glovanyov, conductor del Batallón 6924 del Centro de Transporte de Petah Tikva, ciudad del centro de Israel, que tenía 47 años, según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado en el cual han indicado que el mismo "cayó en combate cerca de la frontera libanesa".

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De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el Ejército israelí, recogidas por el diario 'The Times of Israel', Glovanyov, habría fallecido en un ataque con drones perpetrado por el partido-milicia chií Hezbolá en el norte de Israel.

En la madrugada de este mismo lunes el órgano castrense israelí ha denunciado la "incursión de una aeronave hostil en varios espacios aéreos del norte del país" procedente de territorio libanés, algo que ha tachado de "violación de los acuerdos de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá".

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Fue el pasado 2 de marzo cuando Israel lanzó una nueva ofensiva y posterior invasión terrestre de Líbano, en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá como venganza por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán en aras de tratar de alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Este domingo el Ministerio de Salud libanés ha constatado que los bombardeos israelíes contra el país desde entonces se han cobrado la vida de al menos 2.846 personas, dejando a su vez 8.693 heridos.

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A este respecto se ha pronunciado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien en una entrevista al programa '60 Minutes' de la cadena estadounidense CBS ha considerado que si el "régimen" de Irán "se debilita de verdad" o "derrumba" podría ser "el fin" de Hezbolá, así como del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "probablemente" de los rebeldes hutíes de Yemen.

"Toda la estructura de la red de grupos terroristas que Irán ha construido se derrumbará si el régimen iraní se derrumba", ha defendido el dirigente israelí, tras asegurar que Hezbolá "lanza cohetes" contra ciudades israelíes "constantemente".

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