Expresidente de Ecuador Lenín Moreno niega sobornos y acuerdos con Gobierno de Noboa

Quito, 11 may (EFE)- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) negó este lunes haber recibido sobornos en el caso Sinohydro y rechazó tener acuerdos con el actual Gobierno de Daniel Noboa, según declaró a la prensa tras el inicio del juicio por presunto cohecho en el caso Coca Codo Sinclair.

Moreno, quien comparece como acusado junto a otras veinte personas, entre ellas varios de sus familiares, afirmó que la Fiscalía "no tiene una sola prueba" de que haya recibido un "centavo indebido por parte del Estado".

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Además, y en respuesta a los rumores de que su regreso a Quito el pasado miércoles se pactó con el actual Gobierno, el exmandatario negó cualquier acuerdo con el ejecutivo de Daniel Noboa y aseguró que nunca ha hablado ni con el presidente ni con sus ministros.

Lenín Moreno se sentó la mañana de este lunes en el banquillo de la Corte Nacional de Justicia acusado de un delito de cohecho al haber recibido supuestamente sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía como vicepresidente de Correa.

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Al expresidente, que ejerce en Paraguay como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, se le acusa de haber recibido junto a su familia presuntamente más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la empresa pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de 1.500 megavatios.

En sus declaraciones a la prensa mencionó, por ejemplo, que su departamento en Las Cumbres, en Quito, fue adquirido mediante una hipoteca que todavía paga al Banco del Pacífico, y negó haber estado nunca de vacaciones en una vivienda en Alicante (España).

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Además, sostuvo que las acusaciones responden a una "venganza" del expresidente Correa por haberse opuesto a la "reelección indefinida" y haber impulsado una consulta popular para impedir "dictadores perpetuos" en Ecuador.

Con todo, Moreno insistió en que permanecerá en Ecuador para enfrentar el proceso porque cree "en la institucionalidad" y afirmó que durante su Gobierno se rescató la libertad de prensa y las instituciones democráticas del país.

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Respecto a las acusaciones relacionadas con su entorno familiar, Moreno calificó de "poco menos que infames" los señalamientos contra su esposa y su hija.