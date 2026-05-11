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(Crónica) El Sanse acaricia la permanencia y hunde al Huesca

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La Real Sociedad B ha superado este lunes a la SD Huesca (1-2) en el último partido de la trigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que le permite cortar su mala racha de resultados y acariciar la permanencia, que se complica para el cuadro aragonés, que continúa en puestos de descenso.

En El Alcoraz, en una primera mitad con dominio oscense, los donostiarras de adelantaron a los 27 minutos después de que Lander Astiazaran rematase un centro de Ibai Aguirre.

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Ya en la segunda parte, el cuadro visitante se quedó con uno menos por la expulsión de Mikel Rodríguez en el minuto 67, y poco después Óscar Sielva estrelló un balón en el larguero para los de Jon Pérez Bolo. Sin embargo, el 'Sanse' sentenció el choque con un tanto de Job Ochieng en el 77, aunque el local Jordi Escobar, en el descuento, animó el tramo final.

De esta manera, el filial realista (45) pone fin a una racha de ocho jornadas sin conseguir la victoria y se aleja nueve puntos de la zona de descenso, que sigue marcando el Huesca (36), a tres de la zona de permanencia que establece el Cádiz (39).

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--RESULTADOS DE LA JORNADA 39 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Deportivo de La Coruña 0-1.

-Sábado.

Ceuta - Castellón 1-1.

Albacete - Cultural Leonesa 2-1.

Burgos - Almería 0-0.

Valladolid - Zaragoza 2-0.

Málaga - Sporting de Gijón 2-1.

-Domingo.

Andorra - Las Palmas 5-1.

Leganés - Racing de Santander 1-2.

Córdoba - Granada 1-0.

Mirandés - Eibar 0-1.

-Lunes.

Huesca - Real Sociedad B 1-2.

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