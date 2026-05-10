Dimite el ministro de Defensa de Letonia tras el impacto de drones ucranianos en el país

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, ha presentado este domingo su dimisión tras el impacto esta semana de dos drones ucranianos, desviados según Kiev por una interferencia electrónica rusa, contra cuatro depósitos vacíos de combustible dentro del país.

Spruds, en rueda de prensa, ha explicado que pretende, con su dimisión, limpiar el nombre de las Fuerzas Armadas e impedir que el incidente adquiera una dimensión política interna y sea empleado para atacar a su Partido Progresista, socio menor en la coalición del Gobierno de la primera ministra, Evika Silina.

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"He dimitido porque nuestras Fuerzas Armadas y las capacidades de defensa del país son más importantes que el cargo de cualquier ministro y que los intereses de cualquier partido", ha anunciado Spruds en este sentido.

En sus redes sociales, la primera ministra ha confirmado que ha aceptado la dimisión del ministro de Defensa porque el incidente "ha demostrado claramente que la dirección política del sector de la defensa no ha sido capaz de cumplir la promesa de cielos seguros sobre nuestro país".

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El coronel del Ejército letón Raivis Melnis asumirá con efecto inmediato el cargo que ha abandonado Spruds, ha anunciado la primera ministra.

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha confirmado a su homologa letona que las investigaciones sobre el incidente han concluido que el impacto de los drones han sido resultado de "la guerra electrónica rusa", al "desviar deliberadamente drones ucranianos de sus objetivos en Rusia".

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"He reafirmado la disposición de Ucrania a trabajar junto con las naciones bálticas y Finlandia para prevenir tales incidentes, incluyendo la participación directa de nuestros especialistas", ha añadido el ministro ucraniano.