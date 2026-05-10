Cuatro detenidos en una operación contra red presuntamente vinculada a Marset en Bolivia

La Paz, 10 may (EFE).- La fuerza antinarcóticos de Bolivia detuvo este domingo a cuatro personas y decomisó armas, dinero y sustancias controladas en una operación realizada contra una organización presuntamente vinculada al uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los principales traficantes de drogas de Suramérica.

La operación consistió en un allanamiento efectuado por agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en una quinta o finca en la región oriental de Santa Cruz, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

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"La intervención se realizó a partir de información procesada de inteligencia sobre una organización criminal vinculada a la estructura de Sebastián Marset. En el lugar fueron aprehendidas cuatro personas: dos ciudadanos brasileños y dos ciudadanos bolivianos", indicó Justiniano en sus redes sociales.

Los agentes hallaron en el operativo elementos como "armas de fuego, cargadores, teléfonos celulares, dinero por cuantificar, indumentaria policial, sustancias controladas y caletas ocultas" con barriles que contenían "armas y droga", según el viceministro.

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Justiniano sostuvo que el lugar allanado "no era una quinta cualquiera", sino que era "un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa".

Hace unos días, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, informó que desde la captura de Marset en marzo pasado hasta el momento se detuvo a unas 55 personas por sus posibles vínculos con el uruguayo y también fueron incautados vehículos blindados, avionetas y diversos bienes inmuebles.

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La Policía Boliviana capturó al uruguayo el 13 de marzo en un operativo en Santa Cruz y posteriormente lo expulsó a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Marset estuvo prófugo de la Justicia desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división.

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El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y era requerido por la Justicia de Uruguay, Paraguay y Brasil, así como por la DEA, Europol e Interpol.

Desde mayo de 2025 fue incluido entre los fugitivos más buscados por la agencia estadounidense y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer lugar en su lista de prioridades. EFE

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