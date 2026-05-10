Thomas Silva: "Contento de hacer historia para un país tan pequeño"

Redacción Deportes, 10 may (EFE).- El ciclista uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) declaró estar "contento" por "hacer historia para un país tan pequeño", después que lograra conservar el maillot de líder tras la tercera etapa del Giro de Italia, la última disputada sobre territorio búlgaro.

Silva hizo referencia al "apoyo de todos los uruguayos" en la rueda de prensa posterior a la etapa: "Están superpendientes y yo superagradecido de ellos, contento de hacer historia para un país tan pequeño".

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El ciclista del XDS Astana se impuso en la segunda etapa del Giro y no hubo cambios después de la tercera, la última en Bulgaria antes del traslado a Italia. "Fueron tres etapas entretenidas por aquí. Muy contentos con las sensaciones, conseguir una victoria de etapa y mantener el líder", explicó.

Sobre la jornada de este domingo, resumió: "Increíble, lo disfruté como nunca, fue un día entre comillas tranquilo y lo pude disfrutar muchísimo".

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Además, dejó claro que no descarta objetivos ambiciosos sobre el maillot rosa de líder. "En principio mantenerlo lo máximo posible es el objetivo del equipo, pero vamos a ir día a día y que dure lo que tenga que durar", reconoció.