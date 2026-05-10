Macron: Expulsar a las tropas francesas de Mali "probablemente no fue la mejor decisión"

Nairobi, 10 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este domingo que los acontecimientos recientes en Mali, que sufrió el pasado abril una gran ofensiva yihadista y separatista, "demuestran" que la expulsión de las tropas francesas del país por parte de la junta maliense "probablemente no fue la mejor decisión".

"En toda África, creemos en la soberanía de los Estados y su integridad territorial. ¿Hay un golpe de Estado en Mali y ya no quieren a Francia porque ya no quieren luchar contra el terrorismo? Nos vamos, sin ofendernos", afirmó Macron en una rueda de prensa en Nairobi junto a su homólogo keniano, William Ruto, antes del inicio el lunes de la Cumbre África Adelante, que sus países copresiden.

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"Desgraciadamente, la actualidad demuestra que, probablemente, no fue la mejor decisión que los golpistas malienses tomaron para su país", añadió el mandatario francés.

Macron lanzó este mensaje después de que el pasado 25 de abril varias ciudades malienses, incluida la capital, Bamako, fueran blanco de una amplia ofensiva coordinada entre el Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama la independencia del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel), en la que murió el ministro de Defensa, el general Sadio Camara.

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La citada cumbre en Nairobi tendrá lugar en un momento complicado para la influencia de Francia en el continente, especialmente en África Occidental.

A su llegada al poder en 2017, Macron se comprometió a acabar con la 'Françafrique', la controvertida red de vínculos políticos, militares y económicos entre Francia y sus antiguas colonias, que en ocasiones llevó a París a apoyar regímenes autocráticos.

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Pero bajo su mandato, países como Mali, Burkina Faso y Níger (liderados por juntas militares golpistas) han expulsado a las tropas francesas, han recortado la colaboración militar con París y han estrechado lazos con socios como Rusia, China, Turquía o Estados Unidos.

También se han unido a las peticiones para la retirada de tropas, aunque no siempre en un tono tan hostil, Costa de Marfil, Chad y Senegal, de modo que Francia conserva presencia militar solo en dos excolonias: Yibuti y Gabón.

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Tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, Mali está gobernado por militares en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde 2012 a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados a Estado Islámico (EI) y Al Qaeda. EFE

(foto)(vídeo)

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