La segunda española que tuvo contacto con fallecida por hantavirus da negativo en la PCR

Barcelona (España), 10 may (EFE).- La prueba PCR realizada a la vecina de Barcelona, en el norte de España, que está en cuarentena en el Hospital Clínic tras tener contacto en el avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus ha dado resultado negativo, informaron este domingo las autoridades sanitarias locales.

La mujer, la segunda española de la que se tenía conocimiento que tuvo contacto con la fallecida, se sometió el sábado a la prueba al poco de ingresar en el centro hospitalario, y el resultado, que tardó 24 horas, es de una PCR realizada en sangre y en saliva.

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La española, oriunda de barcelona, cumplirá una cuarentena obligatoria de entre tres y seis semanas, el tiempo máximo de incubación del virus constatado hasta ahora.

La mujer no ha mostrado hasta la fecha síntoma alguno del virus, por lo que se encuentra en el centro hospitalario en calidad de contacto, no de paciente, de acuerdo al hospital, y tendrá que someterse a otra prueba PCR dentro de una semana.

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Se trata del tercer contacto identificado en España por haber coincidido en el avión de la aerolínea KLM en el que la neerlandesa fallecida intentó viajar a su país desde Johannesburgo (Sudáfrica) tras bajar del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertes y otros seis contagios.

El MV Hondius arribó a aguas frente a la isla española de Tenerife, en el archipiélago de las Canarias (Atlático) en la madrugada de este domingo, desde donde las autoridades españolas, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos, están procediendo al desembarco del más de un centenar de personas que se encontraban aún en el navío y que están siendo repatriadas a sus respectivos países bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. EFE

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