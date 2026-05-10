La OMS agradece al Gobierno español "su liderazgo" en el operativo de desembarco del MV Hondius

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido este domingo al Gobierno español "su liderazgo" durante el operativo de desembarco del crucero de lujo MV Hondius, afectado con un brote de hantavirus.

A través de sus redes sociales, Tedros ha confirmado que "la mayoría de los pasajeros y la tripulación" del buque han desembarcado con éxito a lo largo de este domingo.

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"Estoy agradecido a los ministros Mónica García, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, sus equipos de Sanidad, Interior y Política Territorial y al Gobierno completo de España por su liderazgo y excelencia técnica demostrados a lo largo de esta operación", ha escrito.

Asimismo, ha indicado que la OMS continúa "trabajando de cerca" con expertos en todos los países involucrados, "ya que la coordinación sigue siendo clave para mantener sanos y seguros a los pasajeros, la tripulación y las comunidades".

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El director general de la OMS viajó este sábado a Tenerife para supervisar y coordinar la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla.

Los primeros en desembarcar han sido los 14 ciudadanos españoles --13 pasajeros y un miembro de la tripulación--, que han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al madrileño Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

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En total, la ministra Mónica García ha cifrado en 94 personas de 19 nacionalidades las que han descendido del barco, destacando que todo se ha producido con "total normalidad y seguridad".