El argentino Faustino Oro se convierte en el segundo gran maestro más joven de la historia

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El ajedrecista argentino Faustino Oro ha hecho historia al convertirse en el segundo jugador más joven, con doce años, seis meses y 26 días, en lograr el título de gran maestro después de sumar los puntos precisos en el Festival de Cerdeña (Italia) para superar la barrera de los 2.600 de elo.

El conocido como 'Messi del ajedrez' superó el listón requerido por la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE) para se gran maestro después de derrotar al polaco Bartolomiej Niedbala en la penúltima partida y ya no depende del resultado que obtenga este domingo en la que cierra su participación en Cerdeña ante el excampeón del mundo ruso Yan Nepómniashchi.

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Oro, nacido el 14 de octubre de 2013 en San Cristóbal, uno de los barrios de Buenos Aires, no pudo el pasado mes de marzo en Moscú batir el récord del estadounidense de origen indio Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en gran maestro con doce años, cuatro meses y 25 días el 30 de junio de 2021, después de romper la anterior marca del ruso Sergey Karjakin (doce años y siete meses) vigente desde 2002.

Para conseguir la distinción más prestigiosa en ajedrez, el joven argentino debía tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, en el que, al menos, un tercio de los oponentes tuvieran el título y fuesen de tres federaciones distintas.

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En sus primeras ocho partidas, Oro obtuvo tres victorias y cuatro tablas y fue a la novena ante Niedbala cuando consiguió alcanzar el índice de rendimiento exigido.

Después de competir en Madrid y en Buenos Aires a comienzos de año en torneos cerrados, el jugador porteño afrontó el reto en la prueba abierta de Moscú, con el 11 de marzo como fecha tope para batir la marca de Misrha.

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Sin embargo, después de cuatro victorias y tres tablas, se quedó a la orilla al perder seis días antes con el ruso Aleksey Grevnev en la última jornada del torneo disputado en Moscú, lo que le impidió superar la barrera de los 2.600 puntos de elo, el método matemático que calcula la habilidad de los jugadores.

En aquella cita, Nepómniashchi destacó la calidad del argentino. "Es, sin lugar a dudas, es un talento fuera de la normal", elogió el ruso, quien, no obstante, le dio un consejo: "Lo importante no son las normas o los récords. Lo importante es jugar bien".

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Con seis años, Oro aprendió a jugar durante el confinamiento de la pandemia del covid con sus padres, Alejandro y Romina, y apoyado en tutoriales en YouTube.

Con una progresión inaudita, en septiembre de 2023 obtuvo su primera norma de maestro internacional y en marzo de 2024, con diez años, ocho meses y 16 días, a la que añadiría una segunda en marzo del siguiente año, poco después de fijar su residencia en Badalona (Barcelona).

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Su precocidad le llevó a que el 30 de junio de 2024 se convirtiera en el maestro internacional más joven de la historia, con diez años, ocho meses y 16 días, al desbancar a Mishra, al que ahora no ha podido superar como gran maestro.

Tres meses antes, su nombre ya resonó cuando ganó al número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida ultrarrápida en un torneo virtual.

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Carlsen estuvo con él el pasado mes de enero en un acto en Oslo, donde elogió su talento: "Creo que Faustino es mejor con doce años de lo que era Messi a esa edad. Está en el buen camino y un día Messi tendrá suerte de ser comparado contigo".

"Es un gran jugador con un concepto posicional extraordinario, algo inusual es un ajedrecista tan joven. Faustino ama el ajedrez y no debe pensar en los resultados, sino en disfrutar jugando", también le recomendó Carlsen.

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Volcado en el ajedrez, Oro cultiva otras aficiones en sus ratos libres, como el fútbol, cuyos equipos favoritos son el Vélez Sarsfield argentino y el Real Madrid.