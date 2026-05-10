Cuarto individual en planta aislada: hospital de Madrid espera a 15 pasajeros del crucero

Madrid, 10 may (EFE).- El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, está listo para recibir este domingo a los 14 españoles y el epidemiólogo de la OMS que pasarán los próximos días de cuarentena aislados en una sola planta en habitaciones individuales y sin la posibilidad de recibir visitas.

A su llegada en autobús desde la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), estas quince personas, que siguen asintomáticas, accederán al centro por un circuito cerrado y serán atendidos con personal exclusivo y altamente cualificado del hospital, que ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos para la ocasión.

PUBLICIDAD

El protocolo de seguridad que se seguirá es el mismo que este centro ya desplegó en otras crisis sanitarias como la del ébola de 2014 o, más recientemente, la covid-19, cuando tuvo que acoger a 21 repatriados de Wuhan (China), donde comenzó la pandemia.

La duración exacta del aislamiento, a la que ninguno se ha opuesto, se irá determinando de forma individual en función de la situación y revisada constantemente.

PUBLICIDAD

Nada más llegar, se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días y durante la cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

PUBLICIDAD

De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.

La del Gómez Ulla es la mayor de toda España, con 7 camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3. Sus instalaciones permiten el aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo (EIAR), minimizando el riesgo de contagio de personal sanitario así como de la población.

PUBLICIDAD

Pero además de su integridad física, el Ministerio de Sanidad ha cuidado también de su bienestar emocional, para lo que el Comisionado de Salud Mental ha diseñado un dispositivo de atención telefónica 24 horas, además del acompañamiento continuo de un profesional de la salud mental por si lo pudieran necesitar. EFE