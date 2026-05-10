El argentino Guillermo Francella recoge el Premio Platino de Honor por toda su carrera

Playa del Carmen (México), 9 may (EFE) .- El actor argentino Guillermo Francella recogió este sábado el Premio Platino de Honor por toda su carrera, un galardón que agradeció y definió como "el mejor de los mimos".

Fracella recibió de manos de Enrique Cerezo, presidente de Egeda, el reconocimiento en medio de un prolongado aplauso de los representantes del audiovisual iberoamericano que se congregaron en el Teatro Gran Tlachco del parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

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"Soy el resultado de muchos elementos, de aquellos que me apoyaron, de quienes confiaron en mi, del público, imprescindible, de mis amigos, mi familia, que es donde realmente se construye lo que uno es", dijo emocionado Francella.

Y, si algo sostiene con el paso de los años al intérprete argentino es "la pasión, incluso cuando las cosas no salen. La pasión me garantiza el éxito, y eso con los años es muy importante".

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"Gracias a esa pasión es lo que hace que todos los días la profesión de actor recupere su sentido", aseguró.

"El honor que representa la misión de ser actor me emociona", prosiguió.

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Francella consideró esta distinción "una pausa para mirar hacia atrás" y continuar, y pidió no perder "la capacidad de seguir emocionándonos" .

"Mas allá de los premios lo que queda es lo que uno puso de corazón en cada paso", finalizó. EFE

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