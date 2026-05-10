Al Shara remodela su Gobierno tras las acusaciones de nepotismo y comparaciones con Bashar al Assad

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha llevado a cabo este sábado una remodelación de su gabinete y ha apartado a su hermano, Maher al Shara, del cargo de secretario general de la Presidencia de la República, tras las crecientes acusaciones de nepotismo.

Al Shara ha realizado una significativa reestructuración de su gabinete, en la que ha relevado a su hermano del cargo tras las comparativas con la dinastía al Assad por nepotismo. Un cambio que se ha producido en un contexto tenso y en el que ha decidido ceder mientras su Administración trabaja para lograr la unificación de una nación profundamente dividida tras una guerra civil devastadora.

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Según ha informado la agencia estatal de noticias SANA, el presidente sirio ha decidido nombrar a Abdulrahman Badr Al Din al Ama como nuevo secretario general de la Presidencia de la República.

"Al Ama (nacido en 1987) es licenciado en Gestión de Instituciones Gubernamentales y cuenta con una sólida trayectoria en administración pública y gestión humanitaria. Entre sus cargos más recientes destaca su labor como gobernador de Homs (2024-2026) y director de la Autoridad Central de Planificación (2023-2024). Previamente, lideró la Oficina de Coordinación de Acción Humanitaria en el norte de Siria y desempeñó roles clave en el Gobierno de Salvación Sirio, incluyendo el de Ministro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios (2018-2021) y Viceministro de Asuntos Sociales y Trabajo (2017-2018)".

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De esta manera, el presidente interino también ha designado nuevos gobernadores para las provincias de Homs, Latakia, Deir el Zour y Quneitra, así como un nuevo ministro de Información, Khaled Zaarour, un académico que recientemente fue decano de la Facultad de Medios de la Universidad de Damasco. Zaarour reemplaza a Hamza Mustafa, un exejecutivo de medios que había liderado la cadena privada Syria TV antes de asumir como ministro.