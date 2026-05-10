Afines a Evo Morales anuncian una marcha hacia La Paz contra las políticas del Gobierno

La Paz, 10 may (EFE).- Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales anunciaron que el martes iniciarán una caminata desde el altiplano hasta La Paz para protestar contra las políticas "neoliberales y privatizadoras" del Gobierno de Rodrigo Paz, confirmó este domingo el mismo exmandatario.

En su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales (2006-2019) sostuvo que los militantes de Evo Pueblo, la nueva organización política que impulsa, decidieron en la víspera realizar "una marcha que empezará el martes 12" desde la localidad de Caracollo, a unos 190 kilómetros de La Paz.

PUBLICIDAD

Según el también líder cocalero, la movilización se efectuará "en coordinación con los movimientos sociales", como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y sectores que ya están movilizados desde hace unos días, como la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de maestros.

"Aquí ya no hay diferencia ideológica, para mí, es defender la canasta básica familiar", justificó.

PUBLICIDAD

Morales también consideró que las nuevas leyes y la reforma constitucional parcial anunciadas por Paz en la víspera serán "para la privatización de los recursos naturales y los servicios básicos", algo que cuestionó.

El documento emitido por Evo Pueblo en una reunión realizada el sábado dispuso la realización de la 'Marcha por la vida para salvar Bolivia', que buscará llegar a La Paz el 18 de mayo.

PUBLICIDAD

"Esta movilización nace en defensa de la economía popular, en defensa de la Constitución Política del Estado, en rechazo al nuevo gasolinazo que pretende impulsar el Gobierno y como respuesta contundente a las políticas neoliberales y privatizadoras del Gobierno de Rodrigo Paz", señala el pronunciamiento de la organización, que aún no tiene personalidad jurídica.

La COB, la mayor entidad sindical de Bolivia, lidera desde la semana pasada protestas callejeras por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

PUBLICIDAD

También una organización de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles bloqueos de caminos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia de Paz.

Además, organizaciones de los llamados "interculturales", campesinos migrados desde otros lugares, bloquean desde hace 13 días las carreteras en la localidad subtropical de Caranavi, lo que ha ocasionado desabastecimiento de alimentos y combustible en el norte del departamento de La Paz.

PUBLICIDAD

La COB y los sindicatos de campesinas, indígenas e interculturales fueron aliados políticos de los Gobiernos de Morales y Luis Arce (2020-2025) dentro del llamado 'pacto de unidad'.

También permanece en La Paz un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonía que llegaron el pasado lunes tras una caminata de varios días para exigir la abrogación de una ley de tierras.

PUBLICIDAD

El Legislativo analiza un proyecto para abrogar esa norma, lo que ha generado críticas en los sectores productivos de Santa Cruz, la región más poblada y pujante de Bolivia. EFE