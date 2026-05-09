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Ucrania informa de exitosa operación de asalto junto con voluntarios de América Latina

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Berlín, 9 may (EFE).- El Cuerpo Jartia de la Guardia Nacional Ucraniana informó este sábado de una exitosa operación de asalto en el sector del Vovchansk, en la región de Járkov, junto a voluntarios de América Latina, en la que se destruyó el sistema de fortificaciones de campaña y se limpiaron posiciones enemigas.

El comunicado precisa que durante la operación de asalto llevada a cabo entre abril y mayo, combatientes del 23.º Regimiento de Asalto 'R.U.G' del 2.º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania 'Jartia' cruzaron la línea de combate y despejaron las posiciones defensivas avanzadas del enemigo, adentrándose en un fortín de la compañía.

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"En la misión de combate participaron militares ucranianos y voluntarios extranjeros de países latinoamericanos, llevando a cabo conjuntamente operaciones de asalto", subraya el texto, que no precisa las fechas exactas de la operación.

Durante la misma, los grupos de asalto del regimiento avanzaron a través de zonas boscosas tanto por el flanco izquierdo como por el derecho, alcanzaron los objetivos designados y despejaron las posiciones enemigas, indica el informe.

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En concreto, "destruyeron el sistema de fortificaciones de campaña del enemigo, despejaron trincheras y eliminaron al personal enemigo situado en las posiciones y en los refugios", preció el mando del 23.º Regimiento de Asalto 'R.U.G'.

El enemigo intentó repetidamente recuperar las posiciones perdidas y lanzó acciones de contraataque, pero todas ellas fueron repelidas por las fuerzas del regimiento, según el comunicado.

Para desorientar al enemigo y dispersar sus fuerzas durante la operación, se llevó a cabo una maniobra de distracción, lo que permitió limpiar por completo la zona de la misión de combate.

El 23.º Regimiento de Asalto 'R.U.G.' afirma seguir llevando a cabo misiones de combate en los tramos más difíciles del frente, "demostrando la eficacia de las operaciones de asalto, el trabajo coordinado de las unidades y la resiliencia de los voluntarios ucranianos y extranjeros que luchan por Ucrania". EFE

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EFE

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