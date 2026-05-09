Irene Vallejo reivindica la creatividad frente al algoritmo de la IA

Rabat, 9 may (EFE).- La escritora española Irene Vallejo reivindicó este sábado en Rabat la creatividad frente al "algoritmo" de la Inteligencia Artificial y adelantó, en declaraciones a EFE, que trabaja ya en su próximo proyecto literario, centrado en la "experiencia del cuidado".

Vallejo (Zaragoza, 1979) cerró hoy en la capital marroquí una gira que la llevó también a Egipto para presentar la edición árabe de "El infinito en un junco" (2019), el ensayo que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos literarios recientes.

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Tras este éxito, Vallejo explicó a EFE que su próxima obra se alejará de la historia de los libros para adentrarse en una reflexión más íntima y social, marcada por su experiencia personal como madre de "un niño con problemas de salud".

El proyecto, agregó, está "muy avanzado" y mantendrá un carácter experimental, en la frontera entre la ficción y la no ficción, centrado en "la experiencia del cuidado", tanto desde la vivencia personal como desde una mirada social más amplia.

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La autora vinculó el libro a debates contemporáneos como la salud mental, el agotamiento emocional, las adicciones digitales y el efecto de las pantallas sobre el descanso y la vida cotidiana.

Vallejo se planteó una reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y su potencial para mejorar ámbitos con la sanidad o el diagnóstico médico, aunque advirtió de los riesgos de sustituir el acompañamiento humano.

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"Tenemos que pensar también en el cuidado de las personas", subrayó la autora de "Manifiesto de la lectura".

Durante su intervención en el Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL), la cita literaria más importante de Rabat, la escritora española se refirió también al impacto de la IA en el proceso creativo en las traducciones de las obras literarias.

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Para Vallejo, la IA puede ayudar pero no sustituir al autor ni al traductor porque la Inteligencia Artificial produce textos "sin alma" y, como lectores, "debemos exigir que siga habiendo una traducción humana".

"Hay que recuperar el asombro por la lectura", porque "podría no haber existido, dejándonos en un mundo más oscuro, más pequeño", zanjó. EFE

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