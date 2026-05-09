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Zelenski expresa deseo de profundizar en sus relaciones con Hungría al felicitar a Magyar

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Berlín, 9 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este sábado al nuevo primer ministro húngaro, el conservador Peter Magyar, en el día de su investidura, y subrayó la disposición de Ucrania de profundizar en las relaciones con Hungría.

"Felicito a @MagyarPeterMP por su nombramiento y el inicio de su mandato como primer ministro de Hungría. Es simbólico que esta investidura tenga lugar en el Día de Europa", escribió Zelenski en un mensaje en X.

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El presidente ucraniano aseguró que Ucrania está dispuesta a profundizar la cooperación con Hungría y a forjar relaciones sólidas entre ambos países, basadas en la buena vecindad y el respeto por sus pueblos.

"Juntos podemos aportar mayor fortaleza a nuestras naciones y hacer que toda Europa sea más fuerte", afirmó, al tiempo que deseó a Magyar éxito y buenos resultados en el desempeño de su cargo. EFE

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