Nigeria mata a más de 50 presuntos terroristas en un ataque frustrado contra una base militar

El Ejército de Nigeria ha anunciado que sus tropas han repelido este viernes un ataque coordinado del grupo terrorista Estado Islámico en África Occidental (ISWA), grupo escindido de Boko Haram vinculado a Estado Islámico, contra instalaciones militares en la localidad de Buni Gari, en el noreste del país, en una operación en la que habrían muerto "no menos de 50 terroristas".

Según un comunicado de la Operación HADIN KAI publicado en redes sociales, la ofensiva fue lanzada de madrugada contra la sede de la 27ª Brigada y un puesto de control militar en la zona. El Ejército ha indicado que los insurgentes atacaron "desde múltiples ejes" y bajo "la cobertura de la oscuridad", pero las tropas desplegadas respondieron con "fuego devastador, brillantez táctica y determinación resuelta".

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Las fuerzas nigerianas han señalado que los atacantes trataron de rodear las posiciones militares mencionadas avanzando desde los flancos occidental, sur y suroeste, si bien han asegurado que las tropas "mantuvieron su posición con una disciplina excepcional y compostura táctica", recurriendo incluso a fuego indirecto para frenar el asalto.

El comunicado sostiene además que los milicianos se retiraron "en confusión", dejando tras de sí armamento, munición y rastros de sangre en las rutas de escape. Asimismo, afirma que ninguna parte de la base militar fue tomada durante los enfrentamientos.

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El Ejército ha explicado también que la aviación militar desempeñó un "rol decisivo" mediante operaciones de vigilancia y ataques aéreos de precisión contra posiciones insurgentes y combatientes en retirada. Según las autoridades militares, estas acciones permitieron abatir a otros 20 presuntos yihadistas.

Entre el material recuperado figuran rifles AK-47, ametralladoras, lanzagranadas RPG, munición y contenedores para artefactos explosivos improvisados, según el balance difundido por la Operación HADIN KAI.

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Las fuerzas de seguridad, apoyadas por grupos voluntarios locales, continúan desarrollando operaciones en la zona para perseguir a los combatientes huidos y evitar un posible reagrupamiento.

En este contexto, el Ejército ha lamentado la muerte de dos soldados durante los combates. "Su sacrificio encarna las más altas tradiciones de servicio, coraje y compromiso inquebrantable con la defensa de la nación", destaca el comunicado firmado por el teniente coronel Sani Uba.

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