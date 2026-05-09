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Muere a los 64 años el exvicepresidente colombiano de derechas Germán Vargas Lleras

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Bogotá, 8 may (EFE).- El exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, una figura prominente de la derecha del país, murió este viernes a los 64 años de edad, informaron fuentes de su entorno y el presidente Gustavo Petro.

El político, nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), fue vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017, en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos.

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"Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame", manifestó Petro en su cuenta de X. EFE

(foto) (video)

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