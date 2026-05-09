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Más Madrid pregunta al Gobierno de Ayuso cuánto costará el "retorno prematuro" de México y quién lo pagará

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El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha registrado dos iniciativas para pedir explicaciones por escrito al Consejo de Gobierno sobre el coste derivado del "retorno prematuro" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su comitiva desde México y si lo pagará la Comunidad de Madrid.

En concreto, la pregunta ha sido registrada por la diputada de Más Madrid Marta Carmona, que cuestiona al Ejecutivo autonómico por "el coste del retorno prematuro" de la comitiva que había viajado a México; y en una segunda iniciativa pregunta si la Comunidad "va a sufragar" los gastos de la "prematura vuelta".

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Ambas iniciativas llegan después de que el Ejecutivo autonómico haya denunciado una serie de "presiones" y "boicot" por parte del Gobierno mexicano de Claudia Sheinbuam que finalmente motivaron la cancelación de parte de la agenda prevista y la ausencia de Ayuso en los Premios Platino.

Desde la oposición ha puesto en duda el carácter institucional del viaje y han reclamado transparencia sobre el gasto público asociado al desplazamiento y a la modificación de la agenda prevista inicialmente en distintos estados mexicanos.

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