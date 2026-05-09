Agencias

El crucero Hondius llegará entre las 3.00 y 4.00 GMT del domingo a Tenerife

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Ginebra, 9 may (EFE).- El crucero MV Hondius llegará a la costa de Tenerife (España) entre las 5.00 y las 6.00 horas locales (3.00 y 4.00 GMT) de este domingo con cerca de 150 personas -entre pasajeros y tripulación- que, en cuanto lleguen a tierra, serán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus, dijo este sábado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove.

"Hay mucha planeamiento en curso. Debe estar llegando entre las 5.00 y las 6.00 mañana, por la mañana, todo esto a confirmar, pero de todos modos temprano", explicó a través de una conversación en vivo desde Ginebra trasmitida por la OMS. EFE

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