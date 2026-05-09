India nombra a un nuevo ministro de Defensa en medio de las tensiones regionales

El Gobierno de India, liderado por el primer ministro Narendra Modi, ha nombrado este sábado al teniente general Raja Subramani como nuevo ministro de Defensa en un contexto de tensión con su país vecino, Pakistán, a raíz del conflicto en Cachemira.

"Un oficial altamente condecorado con más de cuatro décadas de servicio distinguido, el teniente general Raja Subramani se desempeña actualmente como asesor militar en la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional desde septiembre de 2025", ha indicado un portavoz del Ministerio de Defensa en un mensaje en redes sociales.

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Subramani, que trabajó como vicejefe del Estado Mayor del Ejército, asume el cargo en un momento en que las Fuerzas Armadas de India están experimentando su mayor transformación desde la independencia del país del Imperio británico en 1947.

El general Anil Chauhan, titular de Defensa saliente, ya anunció el pasado mes de abril una 'hoja de ruta' para reorganizar las Fuerzas Armadas siguiendo el modelo estadounidense --integrando las fuerzas terrestres, navales y aéreas-- con el objetivo de poner fin a la escasa coordinación entre las diferentes ramas.

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El Ministerio de Defensa indio también ha informado este sábado de que el almirante Krishna Swaminathan ha sido nombrado responsable de la Armada india en sustitución de Dinesh Kumar Tripathi, que saldrá del cargo en mayo de 2026 por jubilación.

Las autoridades indias han acusado en varias ocasiones a Pakistán de respaldar a diversos grupos armados en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.

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