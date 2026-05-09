India reparte computadoras portátiles a alumnos de Trinidad y Tobago en su plan académico

Puerto España, 8 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishanka, obsequió este viernes computadoras portátiles a estudiantes de Trinidad y Tobago como un regalo para avanzar en la tecnología y sus cambios, entre ellos, el avance del uso de la inteligencia artificial.

Según dijo Jaishanka al momento de entregar los materiales electrónicos, las mismas fueron donadas a dichos estudiantes para estar a la vanguardia "en medio de la era digital" que avanza con gran rapidez hacia la inteligencia artificial.

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Jaishanka enfatizó que las computadoras portátiles a los trinitenses representa algo más que obsequiar equipo electrónico, el cual describió como entradas al "conocimiento" y como una "oportunidad" para que se conecten al mundo externo.

El funcionario indio explicó que la iniciativa cumplió con un compromiso que hizo el primer ministro de India, Narendra Modi, durante su pasada visita a Trinidad y Tobago en 2025, por lo que para el país es un honor haber contribuido de alguna manera al futuro digital del territorio caribeño.

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La visita subraya el esfuerzo de Trinidad y Tobago por fortalecer sus relaciones con la India, que se ha convertido en un socio cada vez más importante a través de la inversión, la asistencia sanitaria, la educación, la cooperación en energías renovables y las iniciativas de transformación digital.

El comercio bilateral entre Trinidad y Tobago y la India supera actualmente los 1.200 millones de dólares trinitenses anuales (unos 177 millones de dólares estadounidenses).

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Se espera que la visita impulse varios acuerdos bilaterales firmados durante la visita de Modi en julio de 2025, incluyendo la cooperación en capacitación diplomática, deporte, productos farmacéuticos, intercambio cultural y proyectos de desarrollo comunitario.

Entre los memorandos de entendimiento adicionales que se firmarán se incluyen acuerdos sobre comercio e inversión, turismo, cooperación digital, energías renovables, preservación del patrimonio y la reactivación de una cátedra de Ayurveda en la Universidad de las Indias Occidentales.

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Mañana, sábado, Jaishankar y su delegación tienen previsto visitar la Isla Nelson, adonde llegaron los primeros indios en 1845, antes de asistir a la inauguración de una planta agroindustrial en Couva.

La delegación india también participará en una recepción vespertina con miembros de la diáspora india en el Instituto Mahatma Gandhi para la Cooperación Cultural.

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Jaishankar está realizando un gira por varios países caribeños que le ha llevado previamente a Jamaica y Surinam. EFE