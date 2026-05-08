Senegal intercepta a 35 migrantes que pretendían cruzar a Gambia para embarcar hacia las Islas Canarias

Las autoridades de Senegal han anunciado la interceptación de 35 migrantes, principalmente de nacionalidad maliense, que pretendían cruzar la frontera con Gambia para subir a una embarcación con la que intentar llegar a las costas de las Islas Canarias.

La Policía senegalesa ha señalado en un comunicado que "el grupo estaba integrado de 25 malienses, seis senegaleses, tres guineanos y un burkinés", antes de agregar que salieron de Dakar y Thiès con el objetivo de llegar a la localidad gambiana de Brikama, "punto de partida previsto para llegar a las costas españolas en un cayuco".

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"Las autoridades judiciales han sido informadas y hay investigaciones en marcha", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que el objetivo es "desmantelar la red criminal responsable de este tráfico de personas". "La Policía está movilizada para protegerlos", ha subrayado, junto a un teléfono para que la población traslade a los agentes "toda información útil" sobre este tipo de casos.

La ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años. La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.500 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta.

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