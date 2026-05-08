VÍDEO: Ayuso suspende el resto de su viaje a México por el "clima de boicot" de Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido "suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid" ante el "clima de boicot" del que ha acusado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

Fuentes regionales han acusado a Sheinbaum de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso, que finalmente ha decidido no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios mexicanos".

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Las mismas fuentes han aseverado que "el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino con cerrar el complejo donde se celebran" si acudía Ayuso, tanto al evento como al recinto. En esta edición la gala se celebra en Cancún cuando se alterna cada año esta sede con la de Madrid en un evento copatrocinado por la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital española.

Díaz Ayuso mantiene reuniones con los organizadores pero ha decidido no acudir a la gala para "no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud", han trasladado las mismas fuentes.

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LA AGENDA DE LA PRESIDENTA

Desde el entorno de la presidenta madrileña han contestado a las críticas de la izquierda cuando han acusado "en falso" a Ayuso diciendo que su agenda estaba vacía. "Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje", han indicado.

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El equipo de Ayuso ha condenado el "clima de boicot que sigue creciendo por parte del Gobierno de ultraizquierda mexicano", que ha obligado a Díaz Ayuso a "suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid".

"Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy", han lamentado fuentes autonómicas, que han condenado "un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".

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Claudia Sheinbaum, por su parte, atacaba ayer la "ignorancia" y la falta de conocimiento sobre la figura de Hernán Cortés de Isabel Díaz Ayuso.

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