Polonia, primer país en suscribir el millonario programa europeo de créditos para defensa

Cracovia (Polonia), 8 may (EFE).- Polonia se ha convertido este viernes en el primer país de la Unión Europea en suscribir los acuerdos de préstamo del programa SAFE (Financiación de la Seguridad y el Armamento para Europa), un mecanismo de financiación comunitaria destinado a compras e inversiones masivas en defensa del que Varsovia es el mayor beneficiario.

El acto de hoy ha sido calificado como un "momento histórico" por el primer ministro Donald Tusk , quien aseguró que los aproximadamente 43.700 millones de euros asignados a Polonia (casi un tercio del monto total del programa) mejorarán la seguridad no solo de su país, sino "de toda Europa".

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Durante su intervención, Tusk dijo no tener "ninguna duda de que, así como hoy estamos contentos aquí, Moscú está de mucho peor humor y ánimo", y subrayó que Europa "ha aprendido la lección de la Historia y está lista para asumir una responsabilidad mucho mayor por su propia seguridad".

"Aunque Polonia cuenta con aliados poderosos, como la superpotencia más poderosa del mundo" (en referencia a Estados Unidos), la verdadera solidaridad existe cuando un país es capaz de cuidar de su propia defensa y de la de todo el continente", declaró el mandatario polaco.

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Por su parte, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, también presente en el acto, destacó el papel central de Varsovia en la nueva arquitectura de seguridad europea y señaló que "Polonia asume la mayor responsabilidad en la defensa europea al obtener los mayores fondos", además de subrayar la necesidad "de que la industria de la UE iguale y supere la producción bélica rusa".

Miles de millones para reactivar la industria de defensa europea

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El programa SAFE es un pilar de la estrategia de la Unión Europea (UE) para fortalecer la seguridad de los socios comunitarios mediante créditos masivos para financiar compras conjuntas o individuales de armamento con intereses bajos (en torno al 3 %) y plazos de devolución de hasta 45 años.

Polonia es el mayor beneficiario con una asignación de 43.700 millones de euros, una diferencia muy significativa con respecto a los demás países, como Rumanía (16.600 millones), Italia (15.000 millones) y Francia y Hungría (16.200 millones cada uno).

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A corto plazo, Varsovia espera recibir un anticipo de aproximadamente 6.500 millones de euros a finales de mayo que, en su mayor parte (89 %), se usarán en compras e inversiones para la industria polacas.

Entre las prioridades de gasto se encuentran el programa 'Escudo del Este', que protege la frontera oriental, el desarrollo de sistemas antidrones y de defensa aérea, la artillería y la modernización de infraestructuras de transporte militar.

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El "plan B" de Tusk para esquivar el bloqueo presidencial

El camino hacia esta firma ha estado marcado por una feroz batalla política interna.

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A mediados de marzo, el presidente Karol Nawrocki vetó la ley que debía implementar el programa SAFE, pues en su opinión supondría un endeudamiento excesivo en moneda extranjera para las próximas décadas.

Nawrocki propuso como alternativa un "SAFE al 0 %", un plan que pretendía financiar el rearme con los beneficios generados por el Banco Nacional de Polonia (NBP) y sus reservas de oro, una propuesta que tanto el Gobierno como diversos expertos calificaron de "poco realista" y arriesgada.

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Para evitar el bloqueo, Tusk puso en marcha una estrategia jurídica que denominó "plan B", con una ley que facultó a los ministros de Defensa y Finanzas a firmar el préstamo directamente a través del Banco de Economía Nacional (BGK).

Esta maniobra ha permitido que se suscriba el acuerdo sin necesidad de la firma presidencial, aunque ha profundizado la polarización política en el país.

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En declaraciones a EFE, el politólogo y experto en Europa Oriental Ryszard Kucharski, calificó la postura del presidente de "error táctico" pues, en su opiniónl, los préstamos SAFE son un "la mejor manera" de modernizar las Fuerzas Armadas sin tensionar el presupuesto nacional.

Según Kucharski, con estos fondos Polonia puede pasar, de ser una "frontera vulnerable" a ser una "potencia esencial" en la arquitectura de seguridad europea cuando termine la guerra de Ucrania. EFE