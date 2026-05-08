Pionyang desplegará este 2026 artillería de largo alcance junto a la frontera intercoreana

Seúl, 8 may (EFE).- Corea del Norte planea desplegar este año tres nuevos batallones de artillería de largo alcance junto a la frontera con Corea del Sur, detalló este viernes la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, "se informó sobre la producción de nuevos tipos de obuses autopropulsados ​​para tres batallones que se desplegarán en la unidad de artillería de largo alcance en la frontera sur durante este año", en una visita este jueves a una fábrica de municiones, aseguró la agencia.

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Según KCNA, los nuevos obuses tienen un rango de alcance de más de 60 kilómetros.

Kim, que también supervisó la construcción de un nuevo tanque de batalla y varios lanzadores, aseguró que 2026 "registrará una mejora sin precedentes en el curso de la lucha por reforzar la capacidad de defensa nacional", en declaraciones recogidas por la agencia estatal.

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El jueves, el líder del hermético régimen participó además en una prueba de operabilidad del nuevo destructor norcoreano, el Choe Hyon, y ordenó su entrega a la marina a mediados de junio.

En la prueba estuvo presente la hija adolescente del mandatario, de quien no se ha revelado edad ni nombre aunque se cree que podría llamarse Kim Ju-ae, según se observa en imágenes publicadas por KCNA.

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La joven aparece frecuentemente en importantes actos y pruebas armamentísticas junto a su padre, lo que ha desatado las especulaciones sobre su posible papel como heredera del régimen norcoreano.

Se cree que el nuevo destructor, desvelado en abril del año pasado, cuenta con capacidades nucleares, y Corea del Norte ha realizado recientemente pruebas de lanzamiento de misiles balísticos desde el buque. EFE

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