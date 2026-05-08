Oposición de Taiwán acuerda limitar el aumento del gasto militar a 24.800 millones dólares

Taipéi, 8 may (EFE).- Los dos principales partidos de la oposición de Taiwán han alcanzado un consenso para impulsar un aumento del gasto militar de 780.000 millones de dólares taiwaneses (unos 24.860 millones de dólares), cuantía que quedaría por debajo de la propuesta original del Gobierno, informó este viernes la agencia CNA.

El jefe del grupo parlamentario del Kuomintang (KMT), Fu Kun-chi, afirmó en rueda de prensa que su formación y el minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT), que cuentan con una ajustada mayoría de escaños en el Parlamento, presentarán una versión conjunta del proyecto de ley especial de defensa para "proteger Taiwán, asegurar que el dinero de los contribuyentes se gasta donde se necesita y eliminar todas las formas de corrupción".

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El plan se divide en dos fases: una primera dotada con 300.000 millones de dólares taiwaneses (9.560 millones de dólares) para financiar adquisiciones de armamento ya anunciadas por Washington, y una segunda de 480.000 millones de dólares taiwaneses (15.300 millones de dólares) destinada a sufragar una posible nueva tanda de compras militares a Estados Unidos.

Según Fu, esta segunda fase contemplaría la adquisición de sistemas de misiles tierra-aire Patriot, misiles Hellfire y sistemas de defensa aérea contra drones.

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Este plan queda a medio camino entre el proyecto original del Gobierno, que a finales del año pasado propuso un incremento adicional del gasto en Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.837 millones de dólares), y de las primeras versiones del KMT y el PPT, que inicialmente plantearon limitar ese aumento a 380.000 y 400.000 millones de dólares taiwaneses, respectivamente.

En declaraciones recogidas por CNA, el primer ministro isleño, Cho Jung-tai, instó este viernes al Parlamento a tomar la decisión "más sabia" en esta materia, y advirtió de que un presupuesto especial de defensa insuficiente podría limitar el desarrollo de la industria militar taiwanesa.

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El Legislativo podría tramitar este mismo viernes el proyecto de ley impulsado por la oposición, aunque el presupuesto extraordinario asociado todavía deberá ser presentado y aprobado en una fase posterior.

La eventual ratificación de esta iniciativa se produciría a menos de una semana de la reunión prevista en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la que se espera que ambos aborden la cuestión de Taiwán y una posible reducción del suministro de armas estadounidenses a la isla. EFE

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