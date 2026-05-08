Agencias

Mueren ocho personas y más de 40 resultan heridas en un accidente de autobús en Sudáfrica

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Al menos ocho personas han muerto y más de 40 han resultado heridas a causa de un accidente de autobús en la provincia sudafricana de Limpopo, en el noreste del país africano, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

El autobús, que trasladaba a más de 60 pasajeros, todos ellos de Malaui, se salió de la carretera y cayó por un barranco en el paso montañoso de Soutpansberg, según el portal de noticias IOL. Las autoridades han apuntado que el autobús partió de Malaui y se dirigía a Gauteng.

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El accidente, que tuvo lugar a última hora del jueves, forzó el cierre de la carretera durante varias horas, si bien a primera hora del día se está retomando ya el tráfico en la zona, aún con afectaciones.

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