El zoológico de Miami realiza tomografías a un tapir en clínica equina especializada

Miami, 8 may (EFE).- Un tapir malayo en peligro de extinción del zoológico de Miami fue sometido a una serie de tomografías computarizadas en una clínica equina en Wellington, Florida, tras meses de fluctuaciones inexplicables en su apetito, peso y nivel de actividad, informaron este viernes los responsables del zoológico.

'Tengi', una hembra de casi 10 años que pesa más de 600 libras (unos 272 kilos), había sido previamente sometida a múltiples pruebas diagnósticas por el Departamento de Salud Animal del zoológico, incluidos análisis de sangre y orina, ultrasonidos, endoscopias, radiografías y exámenes dentales.

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Sin embargo, salvo la detección de líquido abdominal en exceso, los veterinarios no lograron identificar una causa clara de su condición, explicó la nota de prensa.

Ante la necesidad de obtener imágenes más detalladas y la falta de un equipo adecuado en el zoológico, se coordinó su traslado a la Clínica Equina de Palm Beach, que cuenta con equipos diseñados para animales de gran tamaño como los caballos.

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Tras un traslado de dos horas, Tengi fue anestesiada y sometida con éxito a múltiples estudios en las instalaciones especializadas.

Posteriormente, el animal fue trasladado de regreso al zoológico de Miami, donde se ha recuperado satisfactoriamente y ha retomado su actividad habitual en su hábitat.

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Los responsables del centro indicaron que los resultados podrían tardar varios días y se espera que las tomografías aporten información clave para orientar el tratamiento de Tengi.

El zoológico expresó su agradecimiento al equipo de la clínica equina por su colaboración y destacó la importancia de este tipo de alianzas para el cuidado y la conservación de especies en peligro de extinción. EFE

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