El laborismo de Starmer sufre un revés en comicios ingleses, según primeros resultados

Londres, 8 may (EFE).- El laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, ha sufrido un duro revés en los comicios locales parciales que se celebraron el jueves en Inglaterra, de acuerdo con los primeros resultados divulgados este viernes, que dan al populista de derecha Reform UK, de Nigel Farage, un fuerte avance.

De acuerdo con el recuento de 39 de los 136 consistorios en liza, el laborismo ha perdido 246 concejales, por lo que pierde el control de 7 ayuntamientos y controla 10, mientras que Reform UK es hasta ahora el gran vencedor al obtener 325 concejales y se hace con un municipio.EFE

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