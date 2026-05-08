Duracell será patrocinador oficial del tiempo añadido de LaLiga hasta 2029

La empresa estadounidense Duracell ha anunciado este viernes un acuerdo global de tres años con LaLiga para convertirse en patrocinador oficial del tiempo añadido de la competición a partir de la temporada 2026/27, una alianza que vinculará la marca con "los minutos más decisivos" de los partidos mediante activaciones en estadios, retransmisiones y plataformas digitales para los próximos tres años.

La colaboración celebrará el "esfuerzo, la perseverancia y la resistencia en el fútbol", valores que alcanzan su máxima expresión en el tiempo añadido. La alianza entre LaLiga y Duracell cobrará vida en los estadios a partir de la temporada 2026/27 mediante las pantallas del tiempo añadido y diferentes activaciones todavía por determinar.

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En un acto celebrado en el Hotel Seventy de Barcelona, la compañía destacó que, según datos de LaLiga, el 8,1 por ciento de los goles marcados en las últimas cinco temporadas llegaron después del minuto 90 y que el 65 por ciento de ellos modificaron el resultado final del encuentro, unos datos que sustentan la nueva asociación entre ambas partes, con Duracell dando un paso adelante en su relación con el fútbol de elite.

El acuerdo fue presentado en Barcelona antes de la disputa de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid del domingo en el Spotify Camp Nou, con la presencia del exfutbolista portugués Luis Figo, que jugó en ambos equipos, y convertirá a Duracell en socio oficial de los minutos de añadido de la competición española durante las próximas tres campañas.

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"Duracell representa la energía duradera, el esfuerzo y la resistencia, las cualidades que te sostienen cuando todo está en juego. El fútbol no se detiene al final del tiempo reglamentario y nosotros tampoco", señaló el director global de marketing de Duracell, Javier Hernández Reta.

"El tiempo añadido es donde se aceleran los corazones, donde surgen los héroes y donde el juego cobra vida. Ahí es cuando la energía importa más", añadió.

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El 'business general manager' de LaLiga, Jorge de la Vega Fernández, destacó que la competición española "es hogar de algunos de los momentos más dramáticos del fútbol mundial", muchos de ellos vividos en el tiempo añadido, y celebró la alianza con Duracell como una nueva vía para conectar con los aficionados.

"Esta colaboración con Duracell nos permite celebrar esos momentos de una forma fresca y atractiva, conectando con los aficionados a través de la emoción y la imprevisibilidad que definen nuestra competición", aseguró.

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Por su parte, la presidenta de Duracell en Europa y África, Gülhande Sanay, explicó que la compañía busca unir su concepto de "energía duradera" con "el drama y la emoción del fútbol". "LaLiga nos ofrece un escenario cultural durante todo el año en nuestros mercados prioritarios y una plataforma para llegar a aficionados apasionados de todo el mundo", apuntó.

Durante la presentación, en la que entró el famoso conejo de Duracell con un cartel de tiempo añadido con 5' extra, Luis Figo recordó algunos de los momentos decisivos vividos en el descuento en la historia reciente de la competición. "Cuando aparece el cartel del tiempo añadido, algo cambia. La intensidad aumenta, el público aprieta más y cada toque tiene más importancia", afirmó el futbolista.

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"He visto muchísimos momentos decisivos en LALIGA después del minuto 90. Los goles, las paradas y las decisiones que deciden partidos y títulos no son fruto de la suerte, sino del esfuerzo de jugadores que siguen adelante cuando otros se detienen", añadió el exinternacional portugués.

Sobre el acuerdo entre Duracell y LALIGA, Figo aseguró que ambas marcas "encajan perfectamente" por la importancia de la resistencia y la energía en el fútbol. "Nunca quieres estar cansado y quieres sentirte imparable", resumió.

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Preguntado por qué espera del tiempo añadido del próximo Clásico, Figo respondió entre risas: "Espero por lo menos dos goles en cinco minutos de añadido, de Bellingham y, como creo que Lamine Yamal no va a jugar, de Lewandowski".

Según los datos facilitados por la organización, LALIGA cuenta con una audiencia televisiva acumulada de 2.700 millones de espectadores al año, retransmite sus partidos en más de 185 países y supera los 268 millones de seguidores en redes sociales.

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