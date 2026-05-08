Dimite la ministra principal de Gales tras perder su escaño en el Parlamento

La ministra principal de Gales, la laborista Eluned Morgan, ha presentado este viernes su dimisión tras perder su escaño en el Parlamento, conocido como Senedd, en el marco de las elecciones locales, que han supuesto un batacazo para el Partido Laborista liderado por el primer ministro, Keir Starmer.

"La era del dominio bipartidista ha muerto. Debemos reconocer que varios partidos están ahora en liza en todo Gales", ha afirmado la líder laborista en un discurso en el que ha felicitado al nacionalista Plaid Cymru por su "trascendental victoria".

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En este sentido, ha reconocido que los resultados en Reino Unido "reflejan una profunda frustración con el Partido Laborista". "Siempre he dejado claro que estas elecciones giraban en torno a Gales y que Keir Starmer no figuraba en la papeleta. Asumo la responsabilidad y presento mi dimisión", ha dicho tras perder su escaño en la circunscripción de Ceredigion Penfro.

Starmer ha asegurado en un mensaje en redes sociales que Morgan ha sido "formidable" y "una campeona incansable" en Gales. "Ha roto barreras y nunca ha dejado de luchar por las familias de las comunidades que ama. Juntos hemos trabajado para sacar a los niños de la pobreza, reducir las listas de espera hospitalarias y crear miles de nuevos empleos", ha señalado.

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El líder del Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ha celebrado que Gales haya exigido un "cambio de liderazgo" tras ganar un escaño en Bangor Conwy Môn y ha afirmado que el partido está listo para representar a todos los ciudadanos de Gales, según ha recogido 'The Guardian'.

"Ser elegido para representar a esta circunscripción, que también ha sido una parte importante de mi vida, será un gran privilegio, y prometo que, como parte del gran equipo de Plaid Cymru en el Senedd, trabajaremos cada día con la mayor dedicación posible para representar a la gente de Bangor Conwy Môn", ha dicho.

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Los resultados preliminares --el recuento todavía sigue-- muestran que Plaid Cymru se ha puesto en cabeza con 39 escaños, muy por encima del Partido Laborista, que se ha quedado en un tercer lugar, poniendo fin así a 27 años de liderazgo laborista.