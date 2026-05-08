Claudio Giráldez: "Yo querría para mí el momento 'complicado' del Atlético"

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha destacado la temporada de "mucho mérito y mucho valor" del Atlético de Madrid, "uno de los equipos más potentes de LaLiga y del mundo" y al que se enfrentan este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, y ha asegurado que deben "intentar ser protagonistas con la pelota y ser más efectivos en las áreas" si quieren sacar un resultado positivo.

"Momento delicado... Yo lo que querría para mí; jugar semifinales de Champions, haber hecho unas semifinales muy buenas en las que probablemente fueron merecedores de haber llegado a la final... Han jugado una final de la Copa del Rey en la que han perdido en los penaltis, también fueron superiores. Jugaron tres competiciones con intensidad y aún así garantizaron una plaza Champions otro año más en Liga. Tiene mucho mérito y mucho valor", declaró en rueda de prensa.

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En este sentido, advirtió de que jugarán "contra uno de los equipos más potentes de LaLiga y del mundo". "Más allá de si plantean más o menos rotaciones, ya se ha visto que son capaces de competir. El 'Cholo' le da recursos en variabilidad de alturas defensivas, de maneras de atacar, de dibujos y esa incertidumbre también les hace más peligrosos. Es de valorar la temporada que han hecho y se han quedado a un paso de jugar una final de Champions", indicó.

Además, afirmó que los dos planes que puede ejecutar el cuadro rojiblanco tienen "cosas peligrosas y muchas armas para hacer daño". "Si está conectado al partido, es un equipo muy completo en lo defensivo también. Ojalá estén de vacaciones, pero no lo creo. La gente que va a salir tiene motivos por los que dar su mejor nivel. Encima se están jugando el tercer puesto, que es dinero. Entiendo que competirán estos cuatro partidos", explicó.

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El preparador gallego recordó que han "competido muy bien los partidos contra ellos". "Dos están marcados por una inferioridad, pero creo que los que jugamos en igualdad numérica quizás estuvimos incluso mejor que los de superioridad. Tanto el primero que jugamos allí como el del año pasado aquí fueron buenos partidos. Tenemos que ser capaces de estar en muchas fases del juego bien, porque es un rival muy completo", analizó.

Sobre el duelo, recalcó que deben "identificar cómo van a defender y a atacar". "Debemos tener claro qué tenemos que hacer nosotros para hacerles daño. Tenemos que intentar ser protagonistas con la pelota y ser más efectivos en las áreas. Cuando hemos defendido bien en bloque bajo y hemos sido certeros en el último tercio de campo, somos difíciles de parar; cuando hemos concedido de más, se pone muy cuesta arriba. Es un equipo con mucho talento que te penaliza a la mínima que cometas errores, es uno de los equipos con más eficacia ofensiva en el último tercio de Europa y eso va a ser importante para nosotros", expuso.

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Si logran puntuar en Madrid, el Celta confirmará su mejor temporada a domicilio en la historia de LaLiga. "No vamos solo a puntuar, sino a intentar ganar en el Metropolitano. Tenemos recursos y fuerza para ello. Tenemos una trayectoria fuera de casa que nos hace ser optimistas. Si no lo conseguimos en el Metropolitano, lo intentaremos en San Mamés. Ojalá podamos seguir la misma línea del partido del Elche contra el Levante y contra el Sevilla, los dos que nos quedan en casa, y cerrar un año con una clasificación europea", manifestó.

En otro orden de cosas, Giráldez celebró la quinta plaza de Champions para España lograda por el Rayo Vallecano. "Todos los que estamos implicados en la lucha por los puestos europeos agradecemos el partido de ayer, el gran partido que hizo el Rayo, que fue un partidazo. Le doy la enhorabuena a Iñigo y a todo el equipo por llegar a la final de la Conference. Por la parte que nos toca, estamos agradecidos por poder tener en LaLiga un puesto más para competición europea. Evidentemente, lo celebramos", apuntó.

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"Estamos muy contento por ellos. ¿Envidia sana de poder jugar la final de una competición europea? Evidentemente. Pero estoy muy contento también de haberlo vivido este año nosotros, de haber llegado a cuartos de final. Lo merece su cuerpo técnico, tenemos amigos allí, y la plantilla, que ha hecho un trabajo espectacular en la competición y son justos finalistas", continuó.

"Ojalá juguemos la Conference, significará estar en competición europea otra vez. Si tenemos la posibilidad de jugar la Europa League, la vamos a pelear. Jugar dos años seguidos competición europea para nosotros sería un sueño y sería una temporada de matrícula de honor. Es lo que vamos a intentar pelear en estas cuatro jornadas", prosiguió.

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Por último, confirmó que Ilaix Moriba estará disponible para el duelo ante los rojiblancos, pero no Matías Vecino, que se une a las bajas de Miguel Román y de Carl Starfelt, que "acaba esta semana el tratamiento conservador y a partir de la semana que viene se tomará una decisión", antes de finalizar hablando del apretado calendario, con tres partidos en dos semanas. "No es lo ideal, es un momento en el que es complicado gestionar las cargas", finalizó.