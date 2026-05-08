Caprabo lanza una campaña de microdonativos para la inserción laboral de jóvenes de Cruz Roja

Caprabo ha iniciado una campaña de microdonativos que destinará al proyecto de inserción laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad de Cruz Roja Catalunya, informa en un comunicado.

El programa tiene como objetivo activar y motivar a los jóvenes para que se incorporen a itinerarios sociolaborales que favorezcan su emancipación y el acceso a oportunidades laborales "reales y sostenibles".

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Promueve la "igualdad de oportunidades, la no discriminación y la reducción de brechas sociales, territoriales y de género", e implica al tejido empresarial con la creación de mercados laborales más inclusivos.

La voluntad del programa es dar respuesta a las principales barreras que afectan a los jóvenes, como la falta de experiencia profesional, el desajuste formativo, las desigualdades por origen o género o la ausencia de titulación básica.

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Para ello, se crean itinerarios personalizados estructurados en tres grandes bloques: orientación, formación e intermediación laboral.