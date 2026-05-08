Alphonso Davies (Bayern) se lesiona muscularmente y podría perderse el Mundial con Canadá

El lateral izquierdo canadiense del Bayern de Múnich alemán, Alphonso Davies, estará de baja "varias semanas" por una lesión muscular, lo que pone en peligro su sueño de disputar el Mundial con Canadá, uno de los países anfitriones del evento junto a Estados Unidos y México.

Davies se lesionó en la zona de los isquiotibiales durante el partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain del pasado miércoles, un encuentro en el que fue suplente y salió para los 20 minutos finales-

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De este modo, el jugador de 25 años se perderá los dos últimos partidos del Bayern en la Bundesliga y tampoco parece probable que esté en condiciones de disputar la final de la Copa de Alemania contra el VfB Stuttgart, que se celebrará en Berlín el 23 de mayo. El Mundial comienza el 11 de junio y Davies es una de las estrellas de la selección de Canadá.

El lateral izquierdo norteamericano, que tiene contrato con el Bayern Múnich hasta el año 2030, ha sufrido una serie de lesiones en los últimos tiempos, incluida una rotura del ligamento cruzado de la rodilla el año pasado.

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